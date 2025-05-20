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Зарегистрированная безработица в Эстонии существенно снизилась

Редактор: rus.postimees.ee
Бюро обслуживания Кассы страхования от безработицы в Ида-Вирумаа.
Бюро обслуживания Кассы страхования от безработицы в Ида-Вирумаа. Фото: Matti Kämärä / Põhjarannik

Уровень зарегистрированной безработицы в Эстонии продолжает снижаться и по состоянию на конец прошлой недели составил 6,5%, пишет Rus.ERR.

К 18 мая общее число зарегистрированных безработных составляло 45 670 человек.

Снижение безработицы наблюдается уже 11-ю неделю подряд, что, по оценке экспертов, указывает на стабилизацию экономической активности после зимнего спада.

Наиболее высокий уровень безработицы по-прежнему сохраняется в Ида-Вирумаа, где он опустился до 11%.

Самая благоприятная ситуация на рынке труда наблюдается на Хийумаа: уровень безработицы здесь составляет всего 3,3%.

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