Зарегистрированная безработица в Эстонии существенно снизилась

К 18 мая общее число зарегистрированных безработных составляло 45 670 человек.

Снижение безработицы наблюдается уже 11-ю неделю подряд, что, по оценке экспертов, указывает на стабилизацию экономической активности после зимнего спада.

Наиболее высокий уровень безработицы по-прежнему сохраняется в Ида-Вирумаа, где он опустился до 11%.