Зарегистрированная безработица в Эстонии существенно снизилась

Уровень зарегистрированной безработицы в Эстонии продолжает снижаться и по состоянию на конец прошлой недели составил 6,5%, пишет Rus.ERR.
К 18 мая общее число зарегистрированных безработных составляло 45 670 человек.
Снижение безработицы наблюдается уже 11-ю неделю подряд, что, по оценке экспертов, указывает на стабилизацию экономической активности после зимнего спада.
Наиболее высокий уровень безработицы по-прежнему сохраняется в Ида-Вирумаа, где он опустился до 11%.
Самая благоприятная ситуация на рынке труда наблюдается на Хийумаа: уровень безработицы здесь составляет всего 3,3%.