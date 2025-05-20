Новая система пограничного контроля ЕС: что нужно знать путешественникам

Новый регламент постепенного запуска EES

Решение о введении системы было принято еще в 2017 году, ее запуск несколько раз откладывался. Последним сроком назывался 2024 год. Однако в конце прошлого года Еврокомиссия (ЕК) вновь отложила запуск EES, так как Германия, Франция и Нидерланды оказались не готовы к ее введению. Тогда ЕК потребовала создать новый регламент не одномоментного, а постепенного запуска системы.

В новом соглашении предлагается отвести на постепенное введение EES шесть месяцев.

«До конца этого переходного периода страны-члены продолжат вручную проставлять печати в проездных документах», - сказано в пресс-релизе. Ранее сообщалось, что EES полностью заменит штампы в загранпаспорте.

Соглашение Совета ЕС и Европарламента не означает, что EES начнут вводить уже сейчас. Дату начала постепенного запуска системы должна установить Еврокомиссия. Кроме того, достигнутое 19 мая соглашение - предварительное, его еще должны окончательно одобрить сами Совет ЕС и Европарламент.

Новая система увеличит очереди?

Цифровая система EES позволит автоматически регистрировать данные въезжающих в Шенгенскую зону и выезжающих за ее пределы, в том числе биометрические данные: отпечатки пальцев и снимок лица. Власти стран ЕС будут иметь постоянный доступ к персональным данным граждан третьих стран и истории их поездок, а также смогут контролировать, соблюдают ли те разрешенный период пребывания.

«EES значительно снизит вероятность мошенничества с идентификационными данными и превышения срока пребывания», - сказано в заявлении Совета ЕС.