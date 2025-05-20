Министерство социальных дел пересмотрит правила выплаты спецпенсий спасателям

«Министерство социальных дел планирует рассмотреть, нужно ли изменить нынешние правила, касающиеся пенсии за выслугу лет. Мы проведем юридический анализ и выясним, необходимо ли поменять правовые акты», – сказала Соонтак, добавив, что SKA руководствовался действующими законами, а теперь будет руководствоваться вступившим в силу решением суда, то есть засчитывать время обучения спасателей в пенсионный стаж.