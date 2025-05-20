Министерство социальных дел пересмотрит правила выплаты спецпенсий спасателям

После того как суд отменил решение Департамента социального страхования (SKA) не засчитывать период обучения в стаж спасателя, Министерство социальных дел решило проанализировать, следует ли изменить действующие правовые акты, касающиеся пенсии за выслугу лет, сообщает Rus.ERR.
В апреле Тартуский административный суд встал в судебном споре из-за учета стажа на сторону спасателя, которому SKA прислал уведомление с требованием вернуть выплаченные как часть специальной пенсии 5159 евро.
Советник отдела компенсаций и пенсионной политики Министерства социальных дел Лидия Соонтак сообщила, что правила действительно будут пересмотрены.
«Министерство социальных дел планирует рассмотреть, нужно ли изменить нынешние правила, касающиеся пенсии за выслугу лет. Мы проведем юридический анализ и выясним, необходимо ли поменять правовые акты», – сказала Соонтак, добавив, что SKA руководствовался действующими законами, а теперь будет руководствоваться вступившим в силу решением суда, то есть засчитывать время обучения спасателей в пенсионный стаж.