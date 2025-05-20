Приговор сопредседателю «Голоса», задержание топ-менеджмента «Эксмо» и хищение на оборонных объектах. Обзор событий в РФ

Григорий Мельконьянц. Фото: Stringer

Тематика «круглого стола» для Мельконьянца, кстати, тоже не была случайной. Когда в России проходило первое массовое электронное голосование на выборах в Москве, Мельконьянц был одним из хранителей части цифрового ключа. И как бы подтверждал своим авторитетом, что хотя бы процесс организации голосования был честным и прозрачным. Хотя на тех выборах почти повсеместно победила «Единая Россия», причем именно за счет результатов «электронного голосования».

Мельконьянц был арестован в августе 2023 года, перед очередным «единым днем голосования». Таким образом, он провел в СИЗО почти два года, которые будут ему зачтены при исчислении полученного пятилетнего срока.

«Неправильные» книгоиздатели

Еще одно яркое дело прошедшей недели - арест десяти топ-менеджеров одного из крупнейших в России издательств «Эксмо», включая директора по дистрибуции Анатолия Норовяткина. Их обвинили в экстремизме и «пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений». Полицейские пришли одновременно по нескольким адресам - рабочим и личным, забрали всех подозреваемых и одновременно предъявили им эти обвинения.

Официально сразу не сообщалось, в чем именно провинились книгоиздатели. Однако затем «Эксмо» отправило в книжные магазины письмо с просьбой вернуть или уничтожить тиражи 48 книг, включая наиболее известные в публичном пространстве - «Лето в пионерском галстуке» (о романе пионера Юры и вожатого Володи) и «Назови меня своим именем» (также о романе двух парней).