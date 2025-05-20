Приговор сопредседателю «Голоса», задержание топ-менеджмента «Эксмо» и хищение на оборонных объектах. Обзор событий в РФ

Сопредседателя движения «Голос», одного из лидеров движения наблюдателей на выборах в России Григория Мельконьянца приговорили к пяти годам колонии за «организацию работы нежелательной организации» - то есть, за «неправильное» наблюдение за выборами. Об этом и не только в своем обзоре событий за неделю в РФ пишет российский историк и журналист Сергей Чернышов.
Десять менеджеров одного из крупнейших российских издательств «Эксмо» задержаны за «пропаганду ЛГБТ» - то есть, за распространение «неправильных» книг. Каждый пятый рубль был украден на строительстве оборонительных сооружений в Курской области - той самой легендарной «засечной черты», которую украинская армия безо всяких проблем перешла в августе 2024 года.
«Неправильный» наблюдатель
Басманный районный суд Москвы приговорил сопредседателя движения «Голос» Григория Мельконьянца к пяти годам лишения свободы. Прокурор, кстати, просил все шесть - то есть, максимальное наказание за «организацию работы нежелательной организации» в России. Мельконьянц - одна из ключевых персон в деле наблюдения за российскими выборами последних двух десятилетий, поэтому его арест с последующим осуждением - знаковое событие.
Если коротко, то суть обвинения и судебного решения сводится к тому, что Мельконьянц был лидером зарегистрированного объединения граждан (не юридического лица) «Голос», которое до 2021 года участвовало в деятельности Европейской сети организаций по наблюдению за выборами (ENEMO). ENEMO в России объявили «нежелательной организацией» еще в 2021 году, после чего «Голос» официально прекратил с ней сотрудничество.
Согласно приговору суда, страшное преступление Мельконьянца было совершено в 2022 году, и случилось это прямо в здании Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России, где лидер «Голоса» выступал на круглом столе, посвященном электронному голосованию. По материалам дела, это выступление и было расценено как «организация деятельности нежелательной организации», причем не абы где, а вероломно, в самом сердце российской избирательной системы.
Тематика «круглого стола» для Мельконьянца, кстати, тоже не была случайной. Когда в России проходило первое массовое электронное голосование на выборах в Москве, Мельконьянц был одним из хранителей части цифрового ключа. И как бы подтверждал своим авторитетом, что хотя бы процесс организации голосования был честным и прозрачным. Хотя на тех выборах почти повсеместно победила «Единая Россия», причем именно за счет результатов «электронного голосования».
Мельконьянц был арестован в августе 2023 года, перед очередным «единым днем голосования». Таким образом, он провел в СИЗО почти два года, которые будут ему зачтены при исчислении полученного пятилетнего срока.
«Неправильные» книгоиздатели
Еще одно яркое дело прошедшей недели - арест десяти топ-менеджеров одного из крупнейших в России издательств «Эксмо», включая директора по дистрибуции Анатолия Норовяткина. Их обвинили в экстремизме и «пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений». Полицейские пришли одновременно по нескольким адресам - рабочим и личным, забрали всех подозреваемых и одновременно предъявили им эти обвинения.
Официально сразу не сообщалось, в чем именно провинились книгоиздатели. Однако затем «Эксмо» отправило в книжные магазины письмо с просьбой вернуть или уничтожить тиражи 48 книг, включая наиболее известные в публичном пространстве - «Лето в пионерском галстуке» (о романе пионера Юры и вожатого Володи) и «Назови меня своим именем» (также о романе двух парней).
Поскольку в России абстрактное и никогда не оформленное юридически «Движение ЛГБТ» признано экстремистской организацией, распространение подобной литературы автоматически считается экстремизмом. Любые куски текста, которые потенциально могут считаться пропагандой ЛГБТ нынешние российские издатели закрашивают черным, ставят дисклеймеры и маркировку, в общем - пытаются соблюдать законодательство. Но уж когда речь идет о целых неофициально запрещенных книгах (а «Лето в пионерском галстуке» - несомненно, такая книга), никакие полумеры точно не помогут. В чем и убедились задержанные топ-менеджеры издательства «Эксмо».
Через несколько дней выяснился и еще один эпизод, который также мог повлиять на принятие решения об их аресте. Как обнаружила Русская служба Би-би-си, еще в прошлом году «православный олигарх» Константин Малофеев подал судебный иск с требованием уничтожить весь тираж книги Андрея Захарова «Крипта. Как шифропанки, программисты и жулики сковали Россию блокчейном». В этой книге, по мнению Малофеева, авторы не очень уважительно отзывались и о нем, и о его проектах в сфере блокчейна.
Суд отказался удовлетворить требования об уничтожении книги, однако Малофеев, видимо, затаил обиду на издательство. А где обида уважаемых людей - там и аресты, естественно.
«Неправильная» граница
Более четырех миллиардов рублей было украдено на строительстве оборонительных сооружений в Курской области, сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн. Всего на эту легендарную стройку было выделено 19 миллиардов - таким образом, был украден каждый пятый рубль.
Оборонительная линия в Курской области с помпой начала строиться еще в 2022 году. Она должна была окончательно и бесповоротно решить вопрос о защите рубежей Российской Федерации в этих краях. Основу обороны составляли так называемые «зубы дракона» - бетонные блоки, на которые и ушел основной бюджет. Контракты тогда получила Корпорация развития Курской области - государственная компания, призванная привлекать инвестиции в регион. Вот такие парадоксы российского чиновничества.
В августе 2024 года, когда украинская армия зашла в Курскую область, легендарных оборонительных сооружений, как говорят, никто даже не заметил. По данным The Wall Street Journal, ВСУ понадобилось три выстрела из танка, чтобы пройти через эту линию защиты.
Кстати, на прошлой неделе по аналогичному делу - хищения на госконтрактах, связанных с армейскими поставками, - был задержан министр промышленности Новосибирской области Андрей Гончаров. По версии следствия, он самовольно в одном из контрактов уменьшил количество товаров, которые предназначались для нужд российской армии в Украине, - амуниции, предметов вооружения и продуктов питания. То есть, денег заплатили много, а продукции отправили мало.
Получается вот такая всероссийская тенденция. Кажется, это тот самый случай, когда коррупцию в органах власти необходимо только приветствовать.