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Цахкна: наша цель неизменна – словом и делом дать России понять бесперспективность ее курса

Редактор: rus.postimees.ee
Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна.
Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна. Фото: Madis Veltman

Для достижения справедливого и стойкого мира следует усилить давление на агрессора и продолжать оказывать Украине всестороннюю поддержку, заявил министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна, комментируя состоявшийся накануне телефонный разговор президента США Дональда Трампа и президента России Владимира Путина, пишет Rus.ERR.

«Путин не изменил своих агрессивных целей, и он остановится только тогда, когда мы сможем своими действиями убедить его в том, что время играет против него. Сегодня министры иностранных дел Европейского союза согласуют 17-й пакет санкций, нацеленный на ряд судов теневого флота, с помощью которых Россия финансирует свою агрессию. Уже началась работа над следующим пакетом санкций», – сообщил Цахкна, слова которого передала пресс-служба Министерства иностранных дел Эстонии.

«Наша цель – и она остается неизменной – словом и делом дать России понять бесперспективность ее курса, чтобы она прекратила агрессию и возместила нанесенный ущерб. Чем быстрее, тем лучше», – добавил Цахкна.

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