Цахкна: наша цель неизменна – словом и делом дать России понять бесперспективность ее курса

«Путин не изменил своих агрессивных целей, и он остановится только тогда, когда мы сможем своими действиями убедить его в том, что время играет против него. Сегодня министры иностранных дел Европейского союза согласуют 17-й пакет санкций, нацеленный на ряд судов теневого флота, с помощью которых Россия финансирует свою агрессию. Уже началась работа над следующим пакетом санкций», – сообщил Цахкна, слова которого передала пресс-служба Министерства иностранных дел Эстонии.