Посол Литвы в НАТО: инцидент в Эстонии должен развязать союзникам руки для решительных действий

По его словам, когда на прошлой неделе российский истребитель вылетел для сопровождения «теневого» танкера Jaguar, Москва тем самым признала существование теневого флота, который помогает ей обходить экономические санкции.

«Этим актом Россия признала, что теневой флот существует и что она озабочена. Я думаю, что это очень важный момент, и (...) это должно развязать нам руки для более решительных действий», - заявил Яунишкис в интервью, которое транслировалось радиостанцией Ziniu radijas во вторник.

«Но в то же время мы должны быть готовы к агрессивным действиям со стороны России. Нам нужно посмотреть, какие у нас есть инструменты и насколько решительно мы будем реагировать, если будут какие-либо провокации с их стороны», - добавил он.

Напомним, что на прошлой неделе находящийся под санкциями танкер Jaguar в исключительной экономической зоне Эстонии отказался подчиниться требованиям эстонских чиновников, а прикрывавший его российский истребитель нарушил воздушное пространство Эстонии.

Президент Гитанас Науседа ранее говорил, что Литва и ее союзники в настоящее время анализируют возможные более строгие меры, которые могли бы ограничить поведение России в Балтийском море.

Яунишкис также сказал, что морское право достаточно либерально и ограничивает возможность «осуществления определенных акций».