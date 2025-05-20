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«Эстонский вовсе не такой трудный»: юный беженец из Афганистана освоил язык и прижился в Тарту

Перевод: Каролина Вертяева
Ахмад Джалал Файзи, ученик выпускного класса средней школы Луунья, успешно сдал государственный экзамен по эстонскому языку. Однако молодой человек признался, что задания по аудированию заставили его понервничать.
Ахмад Джалал Файзи, ученик выпускного класса средней школы Луунья, успешно сдал государственный экзамен по эстонскому языку. Однако молодой человек признался, что задания по аудированию заставили его понервничать. Фото: Sille Annuk

Ученик выпускного класса Лууньяской средней школы, 20-летний Ахмад Джалал Файзи, сейчас не может терять ни минуты - наступило напряженное время экзаменов.​

Экзамен по эстонскому языку уже позади, и он сдал его весьма успешно, ведь юноша, сбежавший из Афганистана в Тарту три года назад, свободно говорит по-эстонски. «Все говорили, что эстонский язык очень трудный, но, по-моему, все не так страшно», - считает он. На самом деле, помимо эстонского, юноша говорит еще на шести языках: родные для него - пушту и персидский, а также на разговорном уровне арабский, турецкий, английский и немецкий. Несмотря на выдающиеся языковые способности, Файзи больше всего тянет к инженерному делу. Осенью он надеется поступить на инженерную специальность в Эстонский университет естественных наук.

Афганистан - многонациональная страна, где самым многочисленным народом являются пуштуны. По данным Департамента статистики, на 1 января этого года в Эстонии проживали 53 представителя этого народа.

Семья Файзи жила в Кабуле довольно благополучно. Отец работал инженером, все трое детей учились в частной школе. Все изменилось летом 2021 года, когда, после вывода союзных войск, власть в стране захватил Талибан. Поскольку старший брат Файзи служил пилотом в подчинении НАТО, семья надеялась сбежать с ним в США. Однако реализовать этот план не удалось - брата захватили боевики Талибана, и он был казнен.

Семья добралась до Ирана. Сестре Файзи, чей жених тоже работал в НАТО, удалось попасть в США. Но этих связей было недостаточно, чтобы увезти с собой остальных членов семьи. Поскольку Файзи тогда было 17 лет, он смог подать заявку на визу в Европу. Его родители такой возможности не имели, поэтому решили отправить сына одного в Европу в надежде на лучшее будущее.

После нескольких месяцев в Турции, юноша добрался до Тарту в феврале 2022 года. Первый год в незнакомой языковой и культурной среде стал для него настоящим испытанием. «Сначала было тяжело. Я думал, что, когда стану совершеннолетним, сразу уеду отсюда», - вспоминает Файзи. «Но со временем мне здесь стало нравиться, к тому же в Эстонии очень хорошая система образования. Поэтому я решил остаться».

Хотя учителя старались помогать ему и на английском, основное обучение все же проходило на эстонском языке

Файзи пошел в 10-й класс Лууньяской школы. Это стало для него настоящим потрясением, но выручали переводчики в телефоне и поддержка одноклассников. Сначала они общались на английском, а позже Файзи начал практиковаться с ними в эстонском языке.

«Сначала я говорил с ошибками, одноклассники меня исправляли, и в следующий раз я уже так не ошибался», - объясняет он. «Многие боятся практиковать эстонский, но если начать говорить с эстонцами, оказывается, все не так уж сложно».

Тарту стал родным городом для молодого беженца

Помимо учебы, ему пришлось идти работать. Сначала он мыл посуду, потом устроился уборщиком на предприятие HTT-Winding, производящее электродвигатели. Там проявился унаследованный от отца интерес к технике - Файзи проводил все свободное время в мастерской, изучая у механиков, как собираются двигатели. Сейчас он сам работает в этой фирме механиком.

Первые два года в Тарту он жил в патронатном доме Mäekodu. По словам Файзи, воспитатели были очень заботливыми, почти как матери, и это помогало ему справляться с тоской по дому и семье. Позже он переехал в собственную квартиру.

Хотя в Тарту живут и другие пуштуны, с ними он не поддерживает тесных связей, на это просто не хватает времени из-за учебы и работы. Да и говорить о родине слишком тяжело. «Там все очень плохо, девочкам даже нельзя получать образование», - сказал Файзи со слезами на глазах. После небольшой паузы он добавил: «Это просто не укладывается в голове - нормальные люди так не поступают».

Когда настигает тоска по дому, он готовит большое количество афганского национального блюда, например, кабульский плов по семейному рецепту. «Сначала я вообще не умел готовить», - вспоминает он со смехом. «В первый год мама каждый день учила меня готовить по видеосвязи». Во время интервью на плите на медленном огне тушилась говяжья голень - мясо для плова, который уже был сварен.

Сейчас большую часть времени Файзи проводит дома, чтобы как следует подготовиться к выпускным экзаменам и поступить на инженерное направление в университет. Хотя его родители надеются в скором времени перебраться из Ирана в США, у юноши нет планов присоединиться к ним - он видит свое будущее в Тарту. «Тарту - это мой родной город. Когда придет время, я подам на гражданство Эстонии и получу эстонский паспорт», - говорит он. «Потом куплю дом, женюсь и буду жить спокойно в Эстонии».

Фигура для подражания

Джалал - феноменальный человек. Сначала мы переживали, как он адаптируется и вольется в коллектив, но он очень общительный и сразу нашел контакт с одноклассниками, сначала, конечно, на английском. Сейчас он свободно говорит и по-эстонски.

Хотя Джалал не очень много делился со мной как с классным руководителем своими чувствами, было видно, что он переживал все очень тяжело. В конце концов, он прибыл в Тарту из-за очень сложной ситуации в своей стране. Джалал старался выглядеть сильным и всегда улыбался, но все равно было видно, какой груз он несет на себе.

Эстонским детям, наверное, и представить трудно, что он пережил.

Тийна Роси

Классный руководитель 12-го класса школы Луунья

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