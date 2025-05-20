«Эстонский вовсе не такой трудный»: юный беженец из Афганистана освоил язык и прижился в Тарту

Первые два года в Тарту он жил в патронатном доме Mäekodu. По словам Файзи, воспитатели были очень заботливыми, почти как матери, и это помогало ему справляться с тоской по дому и семье. Позже он переехал в собственную квартиру.

Хотя в Тарту живут и другие пуштуны, с ними он не поддерживает тесных связей, на это просто не хватает времени из-за учебы и работы. Да и говорить о родине слишком тяжело. «Там все очень плохо, девочкам даже нельзя получать образование», - сказал Файзи со слезами на глазах. После небольшой паузы он добавил: «Это просто не укладывается в голове - нормальные люди так не поступают».

Когда настигает тоска по дому, он готовит большое количество афганского национального блюда, например, кабульский плов по семейному рецепту. «Сначала я вообще не умел готовить», - вспоминает он со смехом. «В первый год мама каждый день учила меня готовить по видеосвязи». Во время интервью на плите на медленном огне тушилась говяжья голень - мясо для плова, который уже был сварен.