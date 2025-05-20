«Эстонский вовсе не такой трудный»: юный беженец из Афганистана освоил язык и прижился в Тарту

Ученик выпускного класса Лууньяской средней школы, 20-летний Ахмад Джалал Файзи, сейчас не может терять ни минуты - наступило напряженное время экзаменов.
Экзамен по эстонскому языку уже позади, и он сдал его весьма успешно, ведь юноша, сбежавший из Афганистана в Тарту три года назад, свободно говорит по-эстонски. «Все говорили, что эстонский язык очень трудный, но, по-моему, все не так страшно», - считает он. На самом деле, помимо эстонского, юноша говорит еще на шести языках: родные для него - пушту и персидский, а также на разговорном уровне арабский, турецкий, английский и немецкий. Несмотря на выдающиеся языковые способности, Файзи больше всего тянет к инженерному делу. Осенью он надеется поступить на инженерную специальность в Эстонский университет естественных наук.
Афганистан - многонациональная страна, где самым многочисленным народом являются пуштуны. По данным Департамента статистики, на 1 января этого года в Эстонии проживали 53 представителя этого народа.
Семья Файзи жила в Кабуле довольно благополучно. Отец работал инженером, все трое детей учились в частной школе. Все изменилось летом 2021 года, когда, после вывода союзных войск, власть в стране захватил Талибан. Поскольку старший брат Файзи служил пилотом в подчинении НАТО, семья надеялась сбежать с ним в США. Однако реализовать этот план не удалось - брата захватили боевики Талибана, и он был казнен.
Семья добралась до Ирана. Сестре Файзи, чей жених тоже работал в НАТО, удалось попасть в США. Но этих связей было недостаточно, чтобы увезти с собой остальных членов семьи. Поскольку Файзи тогда было 17 лет, он смог подать заявку на визу в Европу. Его родители такой возможности не имели, поэтому решили отправить сына одного в Европу в надежде на лучшее будущее.
После нескольких месяцев в Турции, юноша добрался до Тарту в феврале 2022 года. Первый год в незнакомой языковой и культурной среде стал для него настоящим испытанием. «Сначала было тяжело. Я думал, что, когда стану совершеннолетним, сразу уеду отсюда», - вспоминает Файзи. «Но со временем мне здесь стало нравиться, к тому же в Эстонии очень хорошая система образования. Поэтому я решил остаться».
Хотя учителя старались помогать ему и на английском, основное обучение все же проходило на эстонском языке
Файзи пошел в 10-й класс Лууньяской школы. Это стало для него настоящим потрясением, но выручали переводчики в телефоне и поддержка одноклассников. Сначала они общались на английском, а позже Файзи начал практиковаться с ними в эстонском языке.
«Сначала я говорил с ошибками, одноклассники меня исправляли, и в следующий раз я уже так не ошибался», - объясняет он. «Многие боятся практиковать эстонский, но если начать говорить с эстонцами, оказывается, все не так уж сложно».
Тарту стал родным городом для молодого беженца
Помимо учебы, ему пришлось идти работать. Сначала он мыл посуду, потом устроился уборщиком на предприятие HTT-Winding, производящее электродвигатели. Там проявился унаследованный от отца интерес к технике - Файзи проводил все свободное время в мастерской, изучая у механиков, как собираются двигатели. Сейчас он сам работает в этой фирме механиком.
Первые два года в Тарту он жил в патронатном доме Mäekodu. По словам Файзи, воспитатели были очень заботливыми, почти как матери, и это помогало ему справляться с тоской по дому и семье. Позже он переехал в собственную квартиру.
Хотя в Тарту живут и другие пуштуны, с ними он не поддерживает тесных связей, на это просто не хватает времени из-за учебы и работы. Да и говорить о родине слишком тяжело. «Там все очень плохо, девочкам даже нельзя получать образование», - сказал Файзи со слезами на глазах. После небольшой паузы он добавил: «Это просто не укладывается в голове - нормальные люди так не поступают».
Когда настигает тоска по дому, он готовит большое количество афганского национального блюда, например, кабульский плов по семейному рецепту. «Сначала я вообще не умел готовить», - вспоминает он со смехом. «В первый год мама каждый день учила меня готовить по видеосвязи». Во время интервью на плите на медленном огне тушилась говяжья голень - мясо для плова, который уже был сварен.
Сейчас большую часть времени Файзи проводит дома, чтобы как следует подготовиться к выпускным экзаменам и поступить на инженерное направление в университет. Хотя его родители надеются в скором времени перебраться из Ирана в США, у юноши нет планов присоединиться к ним - он видит свое будущее в Тарту. «Тарту - это мой родной город. Когда придет время, я подам на гражданство Эстонии и получу эстонский паспорт», - говорит он. «Потом куплю дом, женюсь и буду жить спокойно в Эстонии».
Фигура для подражания
Джалал - феноменальный человек. Сначала мы переживали, как он адаптируется и вольется в коллектив, но он очень общительный и сразу нашел контакт с одноклассниками, сначала, конечно, на английском. Сейчас он свободно говорит и по-эстонски.
Хотя Джалал не очень много делился со мной как с классным руководителем своими чувствами, было видно, что он переживал все очень тяжело. В конце концов, он прибыл в Тарту из-за очень сложной ситуации в своей стране. Джалал старался выглядеть сильным и всегда улыбался, но все равно было видно, какой груз он несет на себе.
Эстонским детям, наверное, и представить трудно, что он пережил.
Тийна Роси
Классный руководитель 12-го класса школы Луунья