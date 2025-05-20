Прогноз Министерства климата: цены на топливо вырастут больше, чем ожидалось

Система ETS2 должна вступить в силу в Европейском союзе в 2027 году, в связи с чем на стоимость моторного топлива и отопления домов начнет влиять связанные с этим выбросы CO2, на которые придется покупать специальные квоты.

В Министерстве климата сообщили, что по последнему прогнозу, ETS2 повысит цены на бензин в 2027 году на 12 центов за литр, а на дизельное топливо – на 14 центов, хотя еще осенью 2024 году в министерстве прогнозировали, что бензин подорожает лишь на 10 центов, а дизель - на 12.

Прогноз роста цен на газ не изменился и составляет 17%.