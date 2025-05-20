ВИДЕО Главный тренер «Левадии» замахнулся на юных болельщиков костылем

После интервью в «полевой» студии ETV Торрес направился в сторону раздевалки. Путь туда пролегал мимо торцевой трибуны, где размещались болельщики «Флоры». До Postimees дошли слухи, что один молодой зритель мог выкрикивать непристойности на испанском языке в адрес Торреса. Многочисленные источники подтверждают, что в какой-то момент Торрес сделал резкое движение в сторону несовершеннолетних зрителей, используя костыль, который он использовал для поддержки при ходьбе.

😲🇪🇪 || Never a dull moment in Estonian football



Levadia Head Coach Curro Torres is seen clashing with Flora fans and had to be physically restrained by his staff!



Mental 😁 pic.twitter.com/WBnxfF26TE — 🇪🇪 Estonian Football Podcast 🇪🇪 (@EstonianFBP) May 19, 2025

После игры Postimees поговорил с болельщиком «Флоры» (имя редакции неизвестно), который рассказал о произошедшем.

«Я видел, как Торрес остановился и что-то сказал детям, стоявшим у перил. Затем он взял костыль и сделал выпад в их сторону. Я не думаю, что он кого-то ударил, потому что костыль зацепился за сетку, которая мешает мячам залетать на трибуны. Это были не подростки, а дети. Им было около 10 лет. Чуть меньше или чуть больше. Другие тренеры и должностные лица «Левадии» держали Торреса и толкали его в подтрибунный туннель», - рассказал Postimees болельщик «Флоры».

Журналисты, освещавшие матч, увидели, что произошло на стадионе после инцидента. Глава спортивного отдела «Левадии» Михайло Гулордава схватил разбушевавшегося Торреса и потащил его в раздевалку «Левадии». Позднее Торрес дал короткое интервью журналистам, заявив: «Все в порядке».

Руководитель отдела по связям с общественностью и сотрудничеству Эстонского футбольного союза Эва Нымме заявила в воскресенье, что футбольный союз ждет официального отчета и затем решит, необходимы ли дальнейшие шаги.