Финансовые мошенничества в Эстонии выросли за год на 80%

Руководитель отдела по предотвращению отмывания денег в банке Citadele Виктор Ткаченко отметил, что жители Эстонии по-прежнему находятся под сильным давлением со стороны мошенников, поэтому очень важно распространять информацию и предупреждать людей. «Особенно уязвимы пожилые люди и русскоязычное население, так как большинство мошеннических звонков совершается именно на русском языке. Обязательно стоит поговорить об этом со своими родителями и бабушками-дедушками», - пояснил Ткаченко.

В начале мая Департамент полиции и погранохраны (PPA) начал публиковать в своем Facebook реальные случаи финансовых мошенничеств, чтобы привлечь больше внимания к проблеме. Там можно найти множество примеров, какие уловки используют преступники. «Эти случаи ясно показывают, что жертвами мошенников становятся не только пожилые люди», - подчеркнул Ткаченко.

Согласно описанию одного происшествия, 46-летняя жительница Виймси познакомилась с мошенником через Facebook. Через три месяца общения тот перевел разговор на тему заработка на бирже и порекомендовал некоего брокера, который якобы поможет с инвестициями. Она открыла счет на платформе cgl-limited.net и внесла первый платеж. По настоянию мошенников она брала кредиты у знакомых и родственников, продолжая переводить деньги на платформу. Позже оказалось, что вывести средства с платформы невозможно, а ее заставляют делать дополнительные платежи. Общий ущерб составил 220 000 евро.