Финансовые мошенничества в Эстонии выросли за год на 80%

С начала этого года преступникам удалось выманить у жителей Эстонии более 3,4 миллиона евро. Особенно активно действуют финансовые мошенники, по сравнению с прошлым годом количество таких случаев выросло на 80%, а общая сумма ущерба увеличилась более чем в два раза, достигнув почти 1,6 миллиона евро.
Руководитель отдела по предотвращению отмывания денег в банке Citadele Виктор Ткаченко отметил, что жители Эстонии по-прежнему находятся под сильным давлением со стороны мошенников, поэтому очень важно распространять информацию и предупреждать людей. «Особенно уязвимы пожилые люди и русскоязычное население, так как большинство мошеннических звонков совершается именно на русском языке. Обязательно стоит поговорить об этом со своими родителями и бабушками-дедушками», - пояснил Ткаченко.
В начале мая Департамент полиции и погранохраны (PPA) начал публиковать в своем Facebook реальные случаи финансовых мошенничеств, чтобы привлечь больше внимания к проблеме. Там можно найти множество примеров, какие уловки используют преступники. «Эти случаи ясно показывают, что жертвами мошенников становятся не только пожилые люди», - подчеркнул Ткаченко.
Согласно описанию одного происшествия, 46-летняя жительница Виймси познакомилась с мошенником через Facebook. Через три месяца общения тот перевел разговор на тему заработка на бирже и порекомендовал некоего брокера, который якобы поможет с инвестициями. Она открыла счет на платформе cgl-limited.net и внесла первый платеж. По настоянию мошенников она брала кредиты у знакомых и родственников, продолжая переводить деньги на платформу. Позже оказалось, что вывести средства с платформы невозможно, а ее заставляют делать дополнительные платежи. Общий ущерб составил 220 000 евро.
Ткаченко напомнил, что ни сотрудники банка, ни другие официальные лица никогда не запрашивают PIN-коды от банковских карт. Если кто-то просит передать деньги наличными через курьера - это тоже явный признак мошенничества. «Если возникают сомнения в безопасности операции, всегда можно связаться с банком напрямую и уточнить, действительно ли они звонили. За излишнюю осторожность банк не будет вас упрекать», - отметил он.
Мошенники все чаще используют сложные, многоэтапные схемы обмана. Обычно все начинается с телефонного звонка, например, якобы от мобильного оператора. Звонивший утверждает, что нужно обновить договор, и просит ввести PIN-коды от вашей банковской карты.
В других случаях мошенники представляются сотрудниками почтовой службы Omniva и говорят, что на ваше имя пришла посылка или заказное письмо. Чтобы его получить, они просят сообщить личный идентификационный код.
Иногда звонок поступает якобы от электросетевой компании, под предлогом замены счетчика просят ввести PIN-коды.
После того как мошенники получают личные данные или коды, они могут позвонить повторно - уже представляясь сотрудниками банка. Они пугают человека, сообщая, что с его счетом происходят подозрительные операции или кто-то пытается взять кредит на его имя.
Под предлогом защиты средств они убеждают срочно перевести деньги на «безопасный» счет. В некоторых случаях требуют даже передать банковские карты или наличные курьеру, который якобы отвезет их в надежное место.
По данным PPA, в прошлом году различные виды финансового мошенничества принесли преступникам 8,8 миллиона евро, выманенных у жителей Эстонии.