На выяснение причин крушения вертолетов уйдет не один месяц

О причинах произошедшей в субботу катастрофы с участием двух вертолетов пока ничего определенного не известно: следователи собирают улики на месте происшествия и анализируют возможные сценарии.
По предварительным данным, в субботу утром два вертолета, вылетевших из Таллинна с причала Горхолла, столкнулись в воздухе недалеко от небольшого аэродрома в волости Эура на юго-западе Финляндии и упали. Оба воздушных судна были легкими вертолетами типа Robinson R44, которые широко используются для частных полетов.
Вертолеты направлялись на аэродром Пийкаярви, где должна была состояться встреча пилотов-любителей. Это место находится в 15-20 километрах от места катастрофы. В мероприятии планировали принять участие несколько десятков эстонцев.
Столкновение произошло над труднодоступной лесистой местностью. Обломки вертолетов разбросаны на большой территории.
Красным - траектория полета ES-ETR
Синим - траектория полета OE-XOS
Зеленым - траектория полета третьего вертолета OH-HSB
Красным кружочком отмечено примерное местонахождение обломков
Предварительная информация
Старший следователь по авиационным происшествиям Центра расследования инцидентов с безопасностью Карл-Ээрик Унт отметил, что густой лес и тяжелый рельеф значительно затрудняют сбор улик.
«Весь сегодняшний день мы занимались картографированием места происшествия и поиском ключевых улик. К счастью, Финское бюро расследования происшествий смогло привлечь к работе военнослужащих, которые помогают в поиске фрагментов вертолетов», - сказал он в воскресенье в интервью Postimees.
Представитель Финского бюро расследования происшествий Тийна Бибер заявила, что такие происшествия - столкновения в воздухе - случаются редко.
Пока неизвестно, почему вертолеты оказались на одной траектории или по какой причине столкнулись. Также пока не ясно, поддерживали ли экипажи между собой связь по радио.
Главный комиссар Центральной криминальной полиции Финляндии Олли Тёйряс рассказал Postimees, что, согласно имеющейся информации, вертолеты летели друг от друга на расстоянии 50-60 метров и примерно на высоте 300 метров. По словам очевидцев, один из вертолетов по неизвестной причине резко изменил направление полета и столкнулся со вторым.
Тёйряс отметил, что полиция планирует опросить всех свидетелей происшествия - это позволит получить более точное представление о том, что именно они видели в небе. «Нам известно примерно о десятке человек, которые своими глазами видели столкновение с земли», - добавил он.
Впереди много работы
На месте происшествия собирают как можно больше вещественных доказательств: части обломков, фрагменты лопастей и возможные бортовые самописцы. Кроме того, следователи изучают планы полетов, данные о возможной радиосвязи между экипажами, погодные условия и другие важные детали. Один из бортовых самописцев, обнаруженный в одном из вертолетов, оказался в хорошем состоянии. Однако второй вертолет загорелся, и поэтому следователи не могут получить с него какие-либо данные.
«Для этого нам потребуется помощь эстонской полиции, например, чтобы получить образцы ДНК или стоматологические карты от родственников погибших»
Главный комиссар Центральной криминальной полиции Финляндии Олли Тёйряс
Тёйряс заявил, что личности погибших пока еще официально не установлены: «Для этого нам потребуется помощь эстонской полиции, например, чтобы получить образцы ДНК или стоматологические карты от родственников погибших».
Работа следователей, вероятно, займет несколько месяцев, поэтому быстрых ответов о причинах аварии ожидать не стоит. Сначала необходимо тщательно задокументировать место происшествия, после чего можно будет начать восстанавливать техническую картину произошедшего.
По словам Бибер, на данный момент нельзя исключать ни одну из версий - рассматриваются и техническая неисправность, и погодные условия, и человеческий фактор.
«Когда воздушные суда летят группой, им нужно лететь на дистанции друг от друга - так же, как это делают автомобили на дороге»
Старший следователь по авиационным происшествиям Центра расследования инцидентов с безопасностью Карл-Ээрик Унт
Унт объяснил, что хотя полеты в формации разрешены, на практике выполняются довольно редко. «Когда воздушные суда летят группой, им нужно лететь на дистанции друг от друга - так же, как это делают автомобили на дороге», - сказал он.
По данным полиции, вертолеты, потерпевшие крушение, нашли на расстоянии примерно 100 метров друг от друга. Один из них при падении оказался перевернутым на крышу и сильно деформирован, второй почти полностью уничтожен огнем. В понедельник, 19 мая, были найдены бортовые самописцы обоих вертолетов.
По известной Postimees информации, чтобы вывезти обломки вертолетов из леса, скорее всего, сначала потребуется расчистить дороги с помощью харвестера, чтобы техника могла подъехать к месту происшествия. Во второй половине дня в понедельник работы в лесу еще продолжались.
В результате трагической авиакатастрофы погибли член правления строительной компании Mapri Ehitus Прийт Яагант и его супруга Лилит, предприниматель в сфере ветроэнергетики Олег Сынаялг, мотоспортсмен Тийт Кууск, а также предприниматель из Отепя и бывший штурман Михкель Капп.
Погибли пять человек
Олег Сынаялг (65 лет) был известным предпринимателем в сфере энергетики. Он был связан с рядом компаний, занимающихся производством и развитием ветроэнергетики, в том числе с проектом ветропарка Aidu. Среди прочего, Сынаялгу принадлежали Aidu Wind, Eleon RND и Aidu Infra.
Олег Сынаялг был одним из первых в Эстонии, кто получил частную лицензию пилота вертолета.
Тийт Кууск (65 лет) был знаменитым мотоспортсменом. В 1976-2002 годах Кууск становился чемпионом Эстонии в целом 21 раз в различных дисциплинах: многодневные гонки, трек, триал, шоссейно-кольцевые гонки, а также мотокросс и зимний мотокросс.
Кууск также внес большой вклад в развитие эстонского мотоспорта.
Прийт Яагант (52 года) был одним из наиболее влиятельных руководителей строительного сектора Эстонии - его компания Mapri Ehitus является одной из крупнейших строительных фирм в стране. Его карьера в этой отрасли началась более двадцати лет назад. Родом из волости Отепя, Яагант также был активен в спортивной сфере: он основал в Отепя клуб каратэ и обучал боевым искусствам.
Лилит Яагант (52 года) была супругой Прийта Яаганта. Она была связана с несколькими компаниями: Varavalvur, Joosti Puhkemaja, а также косвенно с NOBE. Яагант также входила в правление некоммерческой организации Nuustaku, занимающейся развитием местной жизни.
В 1993-1994 годах Лилит Яагант была председателем женской корпорации Lembela.
Михкель Капп (55 лет) был раллийным штурманом и предпринимателем из Отепя. В последние годы он занимался развитием недвижимости в своей компании Nuustaku Kinnisvara, а ранее был членом правления компании Baltic Oil Service, расположенной в Палдиски. В ралли Михкель Капп выступал в роли штурмана.