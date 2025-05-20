На выяснение причин крушения вертолетов уйдет не один месяц

Работа следователей, вероятно, займет несколько месяцев, поэтому быстрых ответов о причинах аварии ожидать не стоит. Сначала необходимо тщательно задокументировать место происшествия, после чего можно будет начать восстанавливать техническую картину произошедшего.

По словам Бибер, на данный момент нельзя исключать ни одну из версий - рассматриваются и техническая неисправность, и погодные условия, и человеческий фактор.

«Когда воздушные суда летят группой, им нужно лететь на дистанции друг от друга - так же, как это делают автомобили на дороге» Старший следователь по авиационным происшествиям Центра расследования инцидентов с безопасностью Карл-Ээрик Унт

Унт объяснил, что хотя полеты в формации разрешены, на практике выполняются довольно редко. «Когда воздушные суда летят группой, им нужно лететь на дистанции друг от друга - так же, как это делают автомобили на дороге», - сказал он.

По данным полиции, вертолеты, потерпевшие крушение, нашли на расстоянии примерно 100 метров друг от друга. Один из них при падении оказался перевернутым на крышу и сильно деформирован, второй почти полностью уничтожен огнем. В понедельник, 19 мая, были найдены бортовые самописцы обоих вертолетов.

Власти Финляндии провели в воскресенье в Турку пресс-конференцию по поводу субботней катастрофы с участием двух вертолетов. Фото: Сандер Ильвест

По известной Postimees информации, чтобы вывезти обломки вертолетов из леса, скорее всего, сначала потребуется расчистить дороги с помощью харвестера, чтобы техника могла подъехать к месту происшествия. Во второй половине дня в понедельник работы в лесу еще продолжались.