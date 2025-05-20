Бизнесмен в инвалидной коляске намерен покорить Эстонию с помощью автоматов по продаже клубники

Предпринимательский дух всегда сопутствовал энергичному Кютту. Вместе с друзьями он сдавал в аренду бочковые сауны на мероприятиях, чистил крыши снежными зимами и пробовал свои силы в качестве установщика окон в собственной компании. Если его первые два предприятия «выходили в ноль», то когда он стал работать установщиком окон, он оказался в убытке.

«Наемные рабочие умудрились испортить обстановку в двух квартирах, и в итоге мне пришлось заплатить несколько тысяч евро. Я не мог контролировать их работу из своей инвалидной коляски», - вспоминает он. Кютт никогда не воспринимал свои неудачи слишком тяжело, а, скорее, старался извлечь уроки.

В 2011 году он и его друзья начали массово скупать лисички в Пыльваском уезде. Тот факт, что другой скупщик угрожал избить их до смерти, чтобы отвадить от этого бизнеса, не остановил молодых людей. То, что было ими куплено, потом перепродавалось на рынках.

Год спустя Сийм Кютт начал покупать и перепродавать клубнику у производителя в Валгамаа. Затем он решил привезти ягоды из Польши на продажу. Там он нашел большой рынок клубники, где около сотни торговцев предлагали свой товар.