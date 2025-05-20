Бизнесмен в инвалидной коляске намерен покорить Эстонию с помощью автоматов по продаже клубники

Когда в прошлом году предприниматель Сийм Кютт, живущий недалеко от Сюргавере, был объявлен победителем конкурса предпринимателей Вильяндимаа в номинации «Услуга года» со своим автоматом по продаже ягод, у него было два торговых автомата в Вильянди и один в Адавере, у шоссе Таллинн-Тарту.
В настоящее время у Сийма, помимо Вильянди, десять автоматов по продаже ягод в Пярнумаа и Ярвамаа, но в планах расширить их число до пятидесяти по всей Эстонии.
По словам Сийма Кютта, его автоматы по продаже ягод оснащены современной системой охлаждения и представляют собой здоровую альтернативу обычным торговым автоматам, продающим шоколад или чипсы. Berry Market специализируется на продаже клубники, черники, малины, гороха и других садовых продуктов.
Вы можете расплатиться картой в автомате и совершать покупки круглосуточно. Чтобы гарантировать, что продукция дойдет до потребителя не подавленной, предусмотрена своего рода лифтовая система, которая поднимает ягоды с внутренней полки и плавно доставляет их к люку. Самым продаваемым продуктом является королева ягод - клубника.
Судьба не была милосердна к 35-летнему в данный момент Сийму Кютту. В декабре 2008 года во время работ в лесу на него упало дерево, из-за травмы позвоночника нижняя часть его тела была парализована, и он оказался в инвалидной коляске.
Хотя тогдашний подросток, живший в Сюргавере, после несчастья на какое-то время переехал в Ляэнемаа вместе со своей матерью, деревенская община Сюргавере начала кампанию поддержки, в рамках которой удалось приобрести автомобиль Opel Vectra, оплатить экзамен по вождению и установить в автомобиле ручное рулевое управление. «Это помогло мне двигаться и жить полной жизнью», - вспоминает общительный мужчина.
Предпринимательский дух всегда сопутствовал энергичному Кютту. Вместе с друзьями он сдавал в аренду бочковые сауны на мероприятиях, чистил крыши снежными зимами и пробовал свои силы в качестве установщика окон в собственной компании. Если его первые два предприятия «выходили в ноль», то когда он стал работать установщиком окон, он оказался в убытке.
«Наемные рабочие умудрились испортить обстановку в двух квартирах, и в итоге мне пришлось заплатить несколько тысяч евро. Я не мог контролировать их работу из своей инвалидной коляски», - вспоминает он. Кютт никогда не воспринимал свои неудачи слишком тяжело, а, скорее, старался извлечь уроки.
В 2011 году он и его друзья начали массово скупать лисички в Пыльваском уезде. Тот факт, что другой скупщик угрожал избить их до смерти, чтобы отвадить от этого бизнеса, не остановил молодых людей. То, что было ими куплено, потом перепродавалось на рынках.
Год спустя Сийм Кютт начал покупать и перепродавать клубнику у производителя в Валгамаа. Затем он решил привезти ягоды из Польши на продажу. Там он нашел большой рынок клубники, где около сотни торговцев предлагали свой товар.
«Ягод было в изобилии. Рынок был построен посреди гигантских клубничных полей, которые тянулись бесконечным потоком на 30-40 километров, - вспоминает Сийм. - Первая партия клубники объемом полторы тонны, привезенная из Польши, по прибытии в Эстонию сгнила, с коробок свисала плесень. В автобусе не было холодильника. Мы планировали держать заднюю и боковые двери открытыми. Но один раз я захлопнул боковую дверь и больше не мог ее открыть, а клубнике постоянно нужен воздух. В итоге мы вывезли эту клубнику в лес на садовых тачках. Потом я взял еще один кредит у друга и помчался за следующей партией».
По сравнению с той порой, теперь он считает более разумным покупать ягоды и лисички у производителей в Таллинне и продавать их на Вильяндиском рынке и в торговых центрах. У него до сих пор есть ягодный ларек перед торговым центром «Мяннимяэ» и перед магазином Maksimarket Paalalinna, а также внутри торгового центра «Уку».
В феврале он начинает сезон торговли с греческой клубники, продолжает затем польской и, наконец, предлагает и эстонскую клубнику. Он занимается продажей ягод уже много лет, но найти работников сложно, и, кроме того, никогда нельзя быть уверенным, победит ли он в новом конкурсе, который проводится каждый год в каждом торговом центре.
Так возникла идея попробовать продавать ягоды через торговые автоматы. Он заказал их из-за границы и, посоветовавшись с рекламными специалистами, сделал их очень привлекательными на вид. Поначалу было сложно заставить устройства работать, постоянно возникали неисправности, которые приходилось устранять самостоятельно.
«После исправления неисправности они, как правило, работали хорошо, - сказал Кютт. - Если устройство не работает и клиент звонит и сообщает, что «лифт» не движется, я немедленно приезжаю. Случалось начинать решать проблему в девять часов вечера и находить решение к трем часам ночи. Я вырос в Сюргавере, в окружении моторных двигателей моего хорошего друга Калева Раба, и у меня есть некоторые технические знания, но с устройствами с чипами все труднее. Однако благодаря сотрудничеству с фабрикой-производителем я постепенно начал понимать устройства лучше».
Поскольку Кютт не говорит по-английски, общение осуществляется с помощью Google Translate.
«В этом году мне также помогал и электрик. Я же не могу дотянуться до всех мест в автомате, ведь иногда мне нужно открутить шуруп в верхнем углу».
Предприниматель рассказал, что оборот в обычной торговой точке намного выше, но у него больше торговых автоматов, чем классических точек, поэтому среди общего объема продаж именно на автоматы приходится большая доля. Появилось также много постоянных клиентов, которые знают, что в автомате можно купить свежие ягоды в любое время и по более выгодной цене.
«Ягода, которая лежала на прилавке, в конце дня будет иметь гораздо более низкое качество, чем ягода, которая хранилась в холодильном устройстве», - пояснет он. Даже ночью у торгового автомата бывает много покупателей, но самое оживленное время продаж - с 19:00 до 23:00.
«В прошлом году я заказал еще десять торговых автоматов. Весной оказалось, что половина из них не работает, пришлось менять чипы и материнские платы. Возможно, некоторые детали окислились, пока находились в контейнере», - рассказал Кютт. В будущем планируется продавать усовершенствованные его компанией торговые автоматы другим предпринимателям. Он рекламировал свои разработки на торговых ярмарках и это вызвало большой интерес.
Сийм Кютт сказал, что в ближайшие годы он хочет значительно увеличить количество автоматов по продаже ягод в Эстонии, но поиск подходящих мест и запуск устройств потребуют времени.
«Я получил участок земли в Пярну, заключил договор, но когда начал выяснять, откуда берется электричество, оказалось, что распределительный щит находится по другую сторону двух главных дорог. Прокладка кабеля под землей оттуда обошлась бы в несколько сотен тысяч евро. В конце концов с электричеством мне помогли в конторе пярнуского кладбища Метсакальмисту, которая находилась в 150 метрах», - рассказал он.
Планируется начать продажу нарезанных арбузов, киви, манго и других полезных продуктов в торговых автоматах, например, в больницах и других зданиях, эта торговля будет вестись круглогодично.
В разговоре с Sakala около десяти лет назад Сийм Кютт сказал, что ему нравится общаться с людьми, суетиться и организовывать вещи, а теперь он говорит, что видит себя в будущем скорее визионером, который придумывает захватывающие вещи и реализует их с помощью команды единомчшленников.
«Развитие компании - это здорово. Деньги для меня не так уж и важны, это просто инструмент, который помогает реализовывать идеи и пробовать новое. Мне не нужна роскошная жизнь, я предпочитаю тратить на себя минимум», - сказал он.
В настоящее время он тестирует смарт-технологию в своих торговых автоматах по продаже ягод в Кести и у торгового центра «Мяннимяэ», где могут продаваться помидоры, редис, огурцы, картофель и другие овощи, которые можно будет покупать в формате «на развес».
Он также пробовал свои силы в продаже недвижимости. «Мы закончили строительство одного дома в Сюргавере и продали его. Я также продал пару десятков квартир, но до эпидемии коронавируса я был более вовлечен в эту деятельность, - сказал Кютт. - Мне постоянно нужны действия и новые захватывающие задачи, мой мозг работает даже во сне и постоянно генерирует идеи. Это часто изматывает, иногда мое тело имеет свойство уставать, но в продуктивное для себя время я могу многое сделать».
Кютт любит водить машину. Он дважды ездил на машине в Испанию, а зимой иногда ездит на багги по ледовой трассе.
У него и по сей день сохранились теплые отношения с жителями Сюргавере. Эве Соопа, активистка тамошней деревенской жизни, не скупилась на похвалы.
«Он достойный человек, несчастный случай не смог сломить его дух. Многие, у кого здоровые руки и ноги, порой бедствуют сильнее, чем когда-либо приходилось Сийму. Когда-то деревня и община помогали ему, теперь он сам отплачивает им тем же. В последние годы он раздавал клубнику рабочим на хуторских днях и поддерживал местные дни общины как клубникой, так и небольшими суммами, - сказала Эве Соопа. - Мы очень гордимся Сиймом и благодарны за него судьбе. Если бы у каждого было столько же воли и силы духа, как у него, наще общество было бы намного лучше».