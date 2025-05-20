Работодатели строительного сектора предупреждают о вреде реформы профобразования

По мнению работодателей, ряд предлагаемых мер не учитывает потребности отрасли и не способствует притоку квалифицированных специалистов.

Особое беспокойство вызывает переход на четырехлетнюю систему обучения в профтехучилищах. По словам представителей строительных компаний, существующая трехлетняя система не является источником проблем – зачастую получению качественного образования препятствует отсутствие у выпускников основной школы необходимых базовых навыков. Более длительный срок обучения, убеждены работодатели, приведет к большему числу случаев прерывания обучения и не станет для молодежи стимулом выбирать профобразование.

«Переход на четырехлетние учебные программы в принудительном порядке не учитывает различий в способностях и целях обучающихся и может ослабить конкурентоспособность профессионального образования», – говорится в обращении.

Представители отрасли считают, что решение о внедрении трех- или четырехлетних программ должно приниматься совместно профтехучилищами и работодателями.

В качестве второй серьезной проблемы называется планируемое слияние Таллиннской строительной школы с другими профучилищами в один крупный IT- и технический колледж. Работодатели подчеркивают, что Таллиннская строительная школа – единственное в Эстонии профучилище, специализирующееся именно на строительстве, и его показатели набора и качества обучения остаются высокими. В случае слияния опасаются размывания отраслевого фокуса, усиления бюрократизации и ослабления связи между школой и работодателями.

«Реформа профессионального образования возможна только содержательно и в сотрудничестве, а не через административные слияния и общие требования», – подчеркивают авторы обращения.

В документе также отмечается, что в строительном секторе Эстонии заняты около 60 000 человек, а доля отрасли в экономике достигает 10 процентов. Принимать такие важные решения без прямого участия работодателей, по мнению авторов письма, недопустимо.