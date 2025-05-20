Находяшийся в розыске финн, управлявший бизнесом в сфере недвижимости и в Эстонии, живет в роскоши в Беларуси

Арто Калеви Аутио, который также занимался бизнесом в сфере недвижимости и в Эстонии, уже некоторое время скрывается от финских властей в Беларуси, где он живет роскошной жизнью.
Аутио, разыскиваемый Интерполом и Европолом, проживает в столице Беларуси Минске, где у него есть две квартиры - одна недалеко от центра города, а другая в пригороде, сообщает финский вещательный портал.
Квартиры зарегистрированы на имя белорусской жены Аутио, но, по данным Yle, ими также пользуется и сам бизнесмен, разыскиваемый в Финляндии за экономические преступления.
Фотографии, найденные в социальных сетях, показывают, что Аутио также имеет в пользовании несколько автомобилей класса «люкс», например, в его коллекции есть Ferrari и Bentley.
Проживая в Беларуси, мужчина также продолжил заниматься бизнесом в сфере недвижимости и основал там собственную компанию, хотя, судя по экономическим данным, ее деятельность относительно скромна.
Редакционный отдел Yle, занимающийся расследованиями, сотрудничал с белорусским порталом журналистских расследований и коллегами из стран Балтии по делу Аутио.
Ранее корпрорация Yle сообщала, что Аутио перевел активы на сумму более 10 млн евро в Латвии на имя своей дочери.
Аутио является одним из главных подозреваемых в крупном уголовном деле о мошенничестве, связанном с организацией Nuorisosäätiö («Молодежный фонд»). По данным Европола, Аутио присвоил активы фонда на сумму более 10 млн евро, полученные из государственных источников.
В 2023 году в Эстонии вступило в силу решение Харьюского уездного суда, признавшего 47-летнего Аутио виновным в совершении особо тяжкого налогового преступления. Бизнесмен проигрывал огромные суммы денег в эстонских казино, в то же время уклоняясь от уплаты налогов.
В 2017 году он стал известен в Эстонии благодаря покупке офиса Центристской партии на Тоомпеа.
Мужчина так и не предстал перед судом в Финляндии, и полиция не конфисковывала активы Аутио или его дочери за рубежом.
Эстонский госпрокурор Юрген Хюва в письменном комментарии, направленном в Yle, подверг критике действия финской стороны.
«Генеральная прокуратура Эстонии начала уголовное расследование в 2018 году после получения жалобы от эстонской компании. Информация, представленная в жалобе, дала достаточные основания для возбуждения уголовного расследования по обвинению в уклонении от уплаты налогов и отмывании денег», - отметил Хюва.
Затем эстонские власти получили информацию о том, что финская полиция также расследует деятельность Аутио. Эстония передала расследование по делу Аутио об отмывании денег в Финляндию.
«Через два года после передачи финские власти заявили, что не намерены продолжать расследование, и вернули документы Эстонии. Финские коллеги оправдывали свои действия нехваткой ресурсов и тем, что их собственное расследование и так было очень обширным», - добавил Хюва.
Однако, по словам государственного прокурора, двухлетний перерыв затруднил продолжение расследования в Эстонии. Юргена Хюва также озадачили причины, по которым Финляндия не расследовала обвинения в отношении Аутио в отмывании денег.
«Мы пришли к выводу, что финские власти не приняли во внимание в должной мере тот факт, что эстонская компания, которая полностью принадлежала финской компании, также понесла убытки, - отметил Хюва. - Поэтому исключение эстонской компании из расследования стало неожиданным решением, особенно с учетом того, что предполагаемые преступления были совершены финнами и в них были замешаны финские компании».