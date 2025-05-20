Находяшийся в розыске финн, управлявший бизнесом в сфере недвижимости и в Эстонии, живет в роскоши в Беларуси

Аутио, разыскиваемый Интерполом и Европолом, проживает в столице Беларуси Минске, где у него есть две квартиры - одна недалеко от центра города, а другая в пригороде, сообщает финский вещательный портал.

Квартиры зарегистрированы на имя белорусской жены Аутио, но, по данным Yle, ими также пользуется и сам бизнесмен, разыскиваемый в Финляндии за экономические преступления.

Фотографии, найденные в социальных сетях, показывают, что Аутио также имеет в пользовании несколько автомобилей класса «люкс», например, в его коллекции есть Ferrari и Bentley.

Проживая в Беларуси, мужчина также продолжил заниматься бизнесом в сфере недвижимости и основал там собственную компанию, хотя, судя по экономическим данным, ее деятельность относительно скромна.

Редакционный отдел Yle, занимающийся расследованиями, сотрудничал с белорусским порталом журналистских расследований и коллегами из стран Балтии по делу Аутио.

Ранее корпрорация Yle сообщала, что Аутио перевел активы на сумму более 10 млн евро в Латвии на имя своей дочери.

Аутио является одним из главных подозреваемых в крупном уголовном деле о мошенничестве, связанном с организацией Nuorisosäätiö («Молодежный фонд»). По данным Европола, Аутио присвоил активы фонда на сумму более 10 млн евро, полученные из государственных источников.