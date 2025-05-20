Руководителей компаний могут обязать отвечать личным имуществом за налоговые задолженности

На этап согласования направлен проект поправок к Закону о налоговом администрировании, который вызвал резкую реакцию со стороны юристов. В нем содержится пункт, который позволит взыскивать налоговые задолженности с руководства компании лично. Формально подобное положение и сейчас есть в законе, но применяется только в случае серьезных нарушений, например, вывода активов или грубого пренебрежения обязанностями.

Однако чиновникам этого недостаточно. «Поправкой меняются основания ответственности законного представителя налогоплательщика, распорядителя имущества, исполнительного или фактического руководителя, - поясняют авторы законопроекта из Министерства финансов. - В будущем, при определенных условиях, руководители смогут нести личную ответственность за налоговую задолженность даже в тех случаях, когда она возникла не по их вине, если они осознанно не погасили долг, хотя у компании были на это средства».

Необходимость изменений объясняют желанием устранить необоснованные трудности и лишние затраты как для Налогово-таможенного департамента, так и для самих налогоплательщиков, связанные с применением отдельных положений действующего закона.

Против законопроекта выступили в колонке на портале Delfi эксперты по экономическому праву: советник юридической фирмы TGS Baltic Индрек Кукк и партнер Прийт Лятт.

Тяжелое бремя

В интервью Postimees юристы объяснили, что руководство фирмы и так уже несет ответственность. По их мнению, такая поправка излишня, ведь у налогового ведомства уже есть право привлекать руководителей к ответственности на основании Закона о предпринимательстве.

Чиновники хотят уточнить детали

Rahandusministeeriumi maksu- ja tollipoliitika osakonna juht Erle Kõomets. FOTO: Фото: Ak/Err

Как объяснила глава отдела налоговой и таможенной политики Министерства финансов Эрле Кыометс, солидарная ответственность члена правления за налоговые задолженности уже предусмотрена действующим законом, ее применяют, если удается доказать, что руководитель действовал умышленно или проявил небрежность.

«Эти понятия многократно обсуждались в судах, и их содержание достаточно четко определено. Законопроект не меняет этих условий», - говорит Кыометс. Однако пояснительная записка к проекту закона все же указывает на расширение оснований.

«Поправка не отменяет ограниченной ответственности юридического лица и не вводит всеобъемлющую ответственность члена правления за уплату налогов, - утверждает Кыометс. - Изменения касаются ситуаций, когда налоговая задолженность возникла еще до вступления члена правления в должность, но он сознательно ее не погасил, несмотря на наличие средств у компании».

Она пояснила, что наличие умысла или его отсутствие будет оцениваться налоговым ведомством.

«Если налог не уплачен по объективным причинам, солидарная ответственность не применяется. В любом случае ответственность члена правления возможна только после анализа обстоятельств и умысла со стороны налоговой. Кроме того, всегда есть возможность обжаловать решение в суде».