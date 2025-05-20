Руководителей компаний могут обязать отвечать за налоговые задолженности личным имуществом

Если у предприятия возникает налоговая задолженность, члены правления должны будут погашать ее из собственных средств, именно этого хочет добиться Налогово-таможенный департамент и Министерство финансов с помощью новой поправки к закону.
На этап согласования направлен проект поправок к Закону о налоговом администрировании, который вызвал резкую реакцию со стороны юристов. В нем содержится пункт, который позволит взыскивать налоговые задолженности с руководства компании лично. Формально подобное положение и сейчас есть в законе, но применяется только в случае серьезных нарушений, например, вывода активов или грубого пренебрежения обязанностями.