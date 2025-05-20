Руководителей компаний могут обязать отвечать за налоговые задолженности личным имуществом

На этап согласования направлен проект поправок к Закону о налоговом администрировании, который вызвал резкую реакцию со стороны юристов. В нем содержится пункт, который позволит взыскивать налоговые задолженности с руководства компании лично. Формально подобное положение и сейчас есть в законе, но применяется только в случае серьезных нарушений, например, вывода активов или грубого пренебрежения обязанностями.

Однако чиновникам этого недостаточно. «Поправкой меняются основания ответственности законного представителя налогоплательщика, распорядителя имущества, исполнительного или фактического руководителя, - поясняют авторы законопроекта из Министерства финансов. - В будущем, при определенных условиях, руководители смогут нести личную ответственность за налоговую задолженность даже в тех случаях, когда она возникла не по их вине, если они осознанно не погасили долг, хотя у компании были на это средства».