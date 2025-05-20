Посол Эстонии в Осло: норвежцы не верят, что война когда-либо придет в их страну

Самостоятельные ограничения

В то же время, говоря о чувстве безопасности, Матисен подчеркивает: в Норвегии не считают, что война может дойти до их страны.

Еще во времена холодной войны сама Норвегия ввела различные ограничения на деятельность своих вооруженных сил – в первую очередь это касалось учений, разведывательных полетов и других военных мероприятий на приграничных территориях в Северной Норвегии. Если в прошлом году премьер-министр Норвегии Юнас Гар Стере заявлял, что снимать эти ограничения не планируется, то на прошлой неделе госсекретарь Марте Герхардсен высказала мнение, что, возможно, пришло время их пересмотреть.

«Норвежская политика в отношении России всегда строилась на желании быть предсказуемым партнером, чтобы россияне знали, чего ожидать от норвежцев», – объясняет Матисен. - Если что-то случается, всем понятно, как Норвегия отреагирует, чтобы не усугубить ситуацию. Причина такой осторожности – российский подводный ядерный флот за Кольским полуостровом. По этой причине норвежцы всегда старались избегать любой эскалации и решать вопросы таким образом, чтобы сохранить и принципиальность, и мир. Именно поэтому Норвегия никогда не проводила морские учения слишком близко к российской границе».

Таким образом, восприятие Россией угрозы в Норвегии проявляется скорее в контексте НАТО и Арктики, а не в разрезе национальной территории страны.

«У Норвегии чрезвычайно важная роль как в НАТО, так и в сотрудничестве с США по обеспечению сдерживания и обороны в Арктике. К этому вопросу они относятся очень серьезно. Эстонцы смотрят на карту и думают, что Норвегия заканчивается на Нордкапе. На самом деле за ним простирается еще огромное водное пространство. Если повернуть карту, становится ясно, что Баренцево море и Балтийское море — это единое стратегическое пространство, и этот аспект имеет для норвежцев большое значение, требуя выверенных и коллективных усилий по обеспечению обороны», – подчеркнула Матисен.