Посол Эстонии в Осло: норвежцы не верят, что война когда-либо придет в их страну

Хотя жители Северной Норвегии одними из первых заметили признаки перемен в России, общее восприятие угрозы, по словам посла Эстонии в Осло Пийи Матисен, выглядит следующим образом: норвежцы не считают, что война когда-либо может прийти в Норвегию, а российская угроза воспринимается преимущественно в арктическом контексте.
Как отмечает Матисен, будучи приграничной страной, норвежцы, разумеется, осознают и чувствуют российскую угрозу. В Северной Норвегии сотрудники служб безопасности и полиции, по словам посла, иногда шутят, что с времен холодной войны мало что изменилось – возможно, жители Южной Норвегии жили как бы в пузыре, где казалось, что таких явлений, как гибридные атаки, просто нет.
Однако, по ее словам, это совсем не означает, что норвежцы наивны в отношении опасности, исходящей с востока.
«Я считаю, что в Северной Норвегии чувство угрозы присутствует. Некоторые норвежцы отмечали, что именно жители северных регионов первыми заметили признаки перемен в России, ведь исторически у них были гораздо более тесные связи с соседями. Здесь велось много культурного и научного сотрудничества, а также просто человеческих контактов. После того как норвежцы стали возвращаться из России с новостями о том, что их партнеры по сотрудничеству либо оказались в тюрьме, либо получили статус иностранных агентов, стало понятно, что что-то меняется», – рассказала Матисен.
Норвегия также одной из первых ощутила на себе влияние российских гибридных атак, когда на границу в определенный момент массово стали прибывать ищущие убежища люди на велосипедах.
«Погода была холодной, у границы не было никакой инфраструктуры, людей было негде разместить, и пришлось решать проблемы тысяч беженцев. Это стало большим вызовом, и норвежцы многому научились из этой ситуации», - отметила она.
Уже в 2018 году в Северной Норвегии фиксировались похожие сбои GPS-сигналов, как это недавно происходило с авиасообщением между Тарту и Хельсинки в прошлом году. К числу специфически норвежских проблем относится также растущая напряженность на Шпицбергене, а в качестве примера можно привести недавний документальный фильм, вышедший на платформе Jupiter, о китах, используемых в разведывательных целях.
Самостоятельные ограничения
В то же время, говоря о чувстве безопасности, Матисен подчеркивает: в Норвегии не считают, что война может дойти до их страны.
Еще во времена холодной войны сама Норвегия ввела различные ограничения на деятельность своих вооруженных сил – в первую очередь это касалось учений, разведывательных полетов и других военных мероприятий на приграничных территориях в Северной Норвегии. Если в прошлом году премьер-министр Норвегии Юнас Гар Стере заявлял, что снимать эти ограничения не планируется, то на прошлой неделе госсекретарь Марте Герхардсен высказала мнение, что, возможно, пришло время их пересмотреть.
«Норвежская политика в отношении России всегда строилась на желании быть предсказуемым партнером, чтобы россияне знали, чего ожидать от норвежцев», – объясняет Матисен. - Если что-то случается, всем понятно, как Норвегия отреагирует, чтобы не усугубить ситуацию. Причина такой осторожности – российский подводный ядерный флот за Кольским полуостровом. По этой причине норвежцы всегда старались избегать любой эскалации и решать вопросы таким образом, чтобы сохранить и принципиальность, и мир. Именно поэтому Норвегия никогда не проводила морские учения слишком близко к российской границе».
Таким образом, восприятие Россией угрозы в Норвегии проявляется скорее в контексте НАТО и Арктики, а не в разрезе национальной территории страны.
«У Норвегии чрезвычайно важная роль как в НАТО, так и в сотрудничестве с США по обеспечению сдерживания и обороны в Арктике. К этому вопросу они относятся очень серьезно. Эстонцы смотрят на карту и думают, что Норвегия заканчивается на Нордкапе. На самом деле за ним простирается еще огромное водное пространство. Если повернуть карту, становится ясно, что Баренцево море и Балтийское море — это единое стратегическое пространство, и этот аспект имеет для норвежцев большое значение, требуя выверенных и коллективных усилий по обеспечению обороны», – подчеркнула Матисен.
В прошлом году Норвегия также начала рассматривать возможность более основательного обустройства границы с Россией – по примеру стран Балтии и Финляндии. Однако, по словам Матисен, строить заградительную стену Осло не планирует, в том числе и потому, что природные условия довольно хорошо защищают границу, а основные усилия хотят направить на улучшение системы наблюдения. «Сейчас на границе спокойно, пересечения происходят минимально и под строгим контролем», – отметила Матхисен.
Критика со стороны соседей
В Норвегии проявляется высокая солидарность с Украиной — и на уровне отдельных граждан, и на уровне сообществ. В страну приехало много украинских беженцев, СМИ регулярно освещают события в Украине, благодаря чему происходящее там постоянно присутствует в общественном сознании норвежцев.
В то же время вклад самого норвежского государства в помощь Украине подвергается серьезной критике. С одной стороны, норвежцев сравнивают с другими скандинавскими странами, с другой – отмечают, что получаемая страной «военная прибыль» от продажи газа мало сопоставима с оказанной поддержкой. Критика звучит как внутри страны, так и со стороны партнеров. Да, Норвегия регулярно оказывает помощь Украине, однако критики считают, что ее объем далек от ожидаемого.
В конце февраля главные редакторы датского издания Politikken Кристиан Йенсен и шведской Dagens Nyheter Петер Володарски опубликовали в крупнейшей норвежской газете Aftenposten совместную колонку, в которой подвергли Норвегию критике. Поскольку Осло благодаря падению поставок российского газа получила огромные дополнительные доходы на европейском рынке, для обозревателей кажется примечательным, что по размеру помощи Украине страна занимает лишь одиннадцатое место. Для наблюдателя со стороны особенно контрастно выглядит сдержанный вклад, учитывая, что одним из ведущих политиков норвежского правительства является бывший генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, ныне занимающий пост министра финансов в кабинете Стере.
«Была и критика, и внутреннее давление, чтобы сделать больше. Конечно, все соседние страны постоянно сравнивают себя друг с другом, – отметила Матисен. – В первую очередь, внимание уделяют сравнению с Данией, и именно за этим аспектом медиапространство следит особенно пристально. Однако последний пакет помощи, принятый весной, был действительно значительным – свыше семи миллиардов евро. Этих средств достаточно для оказания Украине как текущей, так и немедленной поддержки. Основная часть средств идет на военную помощь: дроны, системы ПВО, закупки у украинского оборонпрома. Кроме того, Норвегия внесла очень существенный вклад в поддержание работы и модернизацию украинского энергосектора».
Пийа Матисен о работе советником Мишеля: он находил консенсус в казалось бы невозможных ситуациях
Три четверти года назад Пийа Матисен, начавшая работу в Осло, провела до этого три года в качестве советника председателя Европейского совета Шарля Мишеля.
«Я чувствовала настоящую гордость за то, насколько Мишель тонко чувствовал политику и понимал моральный долг Евросоюза по поддержке Украины», – вспоминает Матисен. Она отмечает, что именно Мишель одним из первых заговорил о необходимости для ЕС выработать долгосрочный план по Украине и гарантировать, что Украина будет уверена: Евросоюз останется с ней до конца.
Особенно интересным для Матисен был шанс наблюдать политическую динамику внутри самого Совета.
«Роль Евросовета как института значительно усилилась с началом пандемии COVID-19 и энергетического кризиса: все лидеры принимали самое активное участие в решении множества вопросов», – рассказывает она и подчеркивает, что именно Мишелю не раз удавалось находить консенсус там, где со стороны это казалось невозможным – например, при согласовании пакетов санкций.
В годы работы Мишеля в медиапространстве постоянно появлялись публикации о его непростых отношениях с президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен. «Каждый инстит в Брюсселе хочет быть самым главным – в этом нет ничего уникального», – отмечает Матисен.
Видела ли она много лицемерия между тем, что происходит в зале Совета, и тем, что политики говорят затем в СМИ?
«Это не лицемерие. В зале заседаний находятся 27 лидеров, они прекрасно понимают друг друга, потому что все они — в уникальной ситуации. Особенно это ощущалось во времена COVID, когда все несли одинаковую ответственность и у всех было примерно одинаково мало информации. Им нужно было принимать решения, и было поучительно наблюдать, как люди с самыми противоположными мнениями приходили к общим договоренностям, потому что понимали друг друга на уровне ролей. Естественно, на пресс-конференциях каждый лидер подчеркивает для своей домашней аудитории что-то особенное — ведь, покидая зал заседаний, он должен объяснить своим гражданам, что было решено и чем это поможет именно им. Но это не значит, что в зале Совета все говорят только о своих национальных проблемах».