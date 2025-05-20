Россия освободила танкер, задержанный после выхода из порта Силламяэ

​Нефтяной танкер Green Admire под флагом Либерии находится у берегов острова Хийумаа, следует из данных ресурсов, отслеживающих морской трафик. Судя по трекеру, судно смогло покинуть территориальные воды России накануне вечером.

Танкер Green Admire двигается в Нидерланды из порта Силламяэ после задержания Россией, май 2025 года. Фото: скриншот ships.com.ua

Green Admire вышел из порта Силламяэ 18 мая. Судно следовало по согласованному маршруту через российские территориальные воды. Крупные суда заходили в территориальные воды РФ, выходя из Силламяэ, т.к. этот маршрут более безопасен для крупных судов, чем фарватер между отмелями в эстонских водах. В российских водах танкер был задержан и препровожден сначала к острову Гогланд, а затем в порт Приморск.

Департамент транспорта сообщил, что впредь посещающие Силламяэ суда будут проводить через территориальные воды Эстонии.

В ВМС Эстонии 19 мая пояснили, что задержание танкера Green Admire могло быть связано с тем, что судно находясь в территориальных водах России, не отреагировало на предупреждения при входе в зону, которую Россия обозначила как «опасную для судоходства».

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Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна заявил, беспрецедентные действия России были вызваны давлением на ее теневой флот.

14 мая Эстония безуспешно попыталась задержать танкер теневого флота Jaguar. Помешал российский военный самолет.