ФОТО Финляндия вывезла обломки вертолетов с места крушения

Центр безопасности Финляндии (SIAF) сегодня опубликовал фотографии, на которых запечатлен процесс эвакуации обломков вертолетов, потерпевших крушение в субботу недалеко от аэродрома Эура.
Один из вертолетов сильно деформирован и лежит на крыше, другой практически полностью разрушен.
Оба бортовых самописца были найдены накануне. По данным полиции, вертолеты обнаружили примерно в 100 метрах друг от друга. Финская полиция уже опросила большинство очевидцев, допросы продолжатся в течение недели.
Представитель Финского бюро расследования происшествий Тийна Бибер рассказала в воскресенье газете Postimees, что занимается расследованием происшествий уже десятилетиями, но с подобным случаем сталкивается впервые. «На основании имеющихся данных, можно сказать, что это очень редкая авиакатастрофа», - добавила Бибер.
По информации Финского национального вещателя YLE, крушение произошло около 12:30 по местному времени, недалеко от аэродрома Эура. Сначала на место происшествия были направлены три спасательные бригады, позднее прибыло еще четыре.
Председатель авиаклуба города Пори Ари Пуллинен сообщил YLE, что находившиеся в вертолетах люди направлялись в авиационный центр Пийкаярви, чтобы принять участие в так называемом fly-in-мероприятии - однодневной встрече пилотов, которая должна была завершиться в воскресенье. Ожидалось около 20 воздушных судов и 50 участников.