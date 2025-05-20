ФОТО Финляндия вывезла обломки вертолетов с места крушения

Один из вертолетов сильно деформирован и лежит на крыше, другой практически полностью разрушен.

Оба бортовых самописца были найдены накануне. По данным полиции, вертолеты обнаружили примерно в 100 метрах друг от друга. Финская полиция уже опросила большинство очевидцев, допросы продолжатся в течение недели.

Представитель Финского бюро расследования происшествий Тийна Бибер рассказала в воскресенье газете Postimees, что занимается расследованием происшествий уже десятилетиями, но с подобным случаем сталкивается впервые. «На основании имеющихся данных, можно сказать, что это очень редкая авиакатастрофа», - добавила Бибер.

По информации Финского национального вещателя YLE, крушение произошло около 12:30 по местному времени, недалеко от аэродрома Эура. Сначала на место происшествия были направлены три спасательные бригады, позднее прибыло еще четыре.