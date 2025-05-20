Райнер Сакс Кремлевский маневр: Россия убедила США повременить с новыми санкциями

Телефонный разговор между президентами США и России состоялся в запланированное время. Как и ожидалось, президент Трамп заявил, что беседа прошла хорошо и была замечательной. По его словам, Украина и Россия немедленно начнут переговоры о прекращении огня, пишет эксперт по вопросам безопасности Райнер Сакс.
Кроме того, президент отметил, что Россия заинтересована в торговле с США, подчеркнув, что это выгодно обеим сторонам. Также он сообщил, что проинформировал президента Украины о результатах их переговоров.
Исходя из комментария американского лидера, можно сказать, что российский президент представил договоренности, достигнутые на стамбульских переговорах с Украиной, как процесс перемирия. Как известно, обе стороны должны были изложить свои предложения по обеспечению и мониторингу прекращения огня, а также провести обмен пленными. Успех этого процесса ничем не гарантирован.
Сейчас мы точно не знаем, о чем еще шла речь во время двухчасового телефонного разговора, однако похоже, что российский лидер сумел успокоить президента США и позволил ему продемонстрировать некий прогресс. Благодаря этому угроза введения новых санкций со стороны США на какое-то время отступила.
В свою очередь, президент России заявил о готовности работать с Украиной над документом, который позволит временно прекратить боевые действия (как было согласовано в Стамбуле). Переговоры с американским лидером он назвал конструктивными и подчеркнул необходимость компромиссов, приемлемых для обеих сторон.
Президент Путин отметил, что для России важно устранить коренные причины кризиса. Таким образом, российский президент озвучил свою прежнюю позицию, но в еще более расплывчатой форме. Позже в администрации Путина подтвердили, что Россия не устанавливала никаких сроков прекращения огня. В любом случае этого лично не сказал сам президент России.
Вскоре после этого Трамп вновь заявил, что если в переговорах между Украиной и Россией не будет прогресса, он готов выйти из переговорного процесса. Иначе говоря, это означало бы отказ от публично данных обещаний и, соответственно, отказ от долговременных обязательств, взятых на себя США.
В такой ситуации риски существовали как для Украины, так и для России. Для России крайне важно удерживать Соединенные Штаты в контролируемом переговорном поле, поэтому можно ожидать, что в ближайшие недели Москва будет дозировать свои шаги так, чтобы у американского лидера складывалось впечатление, будто Россия действительно работает над перемирием.
В целом можно сказать, что России удалось приостановить процесс введения новых санкций со стороны Соединенных Штатов. Это оказалось несложной задачей, учитывая, что президент США не хотел публично признавать беседу с российским лидером провальной. Россия, однако, на этот раз не добилась того, чтобы Украина осталась под сильным давлением США, а также не смогла навязать Киеву свои позиции. С другой стороны, так называемый мирный план США, состоящий из 22 пунктов, также, похоже, пока не актуален.
Можно сказать, что российская тактика сейчас по-прежнему направлена на блокирование любых других инициатив, чтобы перехватить инициативу в свои руки. Достичь своей максимальной цели - полного контроля над Украиной - Россия может только в случае значительных успехов на поле боя, а не за столом переговоров. Поэтому сейчас крайне важно, чтобы армия России либо реально добивалась успеха на фронте, либо в информационном пространстве закрепилось ощущение полного превосходства российской армии.
По данным Bloomberg, ссылающегося на анонимный источник в Кремле, российский президент уверен, что к концу года удастся захватить те четыре украинских региона, по которым Россия выдвигает требования на переговорах. Российские источники заявили Bloomberg вполне предсказуемо, что Москва готова к затяжному конфликту и не спешит с переговорами. За последние недели западные СМИ неоднократно сообщали, что Россия готовится к крупной летней наступательной кампании и в целом не исключает расширения военных действий на другие страны.
Для России определенным успехом можно считать то, что ей неоднократно удается убедить западные СМИ, а особенно президента Трампа, в способности своей армии быстро достичь успеха в Украине.
Обстановка на фронте
Число атак российской армии на фронте вчера несколько возросло, однако в целом это не свидетельствует о заметной эскалации наступления.
- В направлении Курска/Сум/Белгорода российские войска продолжают активные боевые действия, но масштабного наступления не наблюдается. Украинская армия проводит контратаки, обе стороны добились незначительных успехов на отдельных участках. Существенных изменений линии фронта нет.
- На Харьковском направлении продолжаются позиционные бои.
- На Купянском направлении ситуация не изменилась, российских атак мало. На Лиманском участке идет очень активное наступление, но добиться успеха российские подразделения не смогли.
- На Северском направлении продолжаются позиционные бои без изменений.
- В районе Бахмута российские силы активизировали наступление в сторону Часова Яра и добились стабильного прогресса на одном из участков.
- В городе Торецке идут интенсивные бои, и здесь российской армии также удалось немного продвинуться.
- На Покровском направлении атаки были очень интенсивными, но они вчера не дали результатов. Активные действия велись и юго-западнее Донецка, где российским войскам удалось незначительно продвинуться на одном из участков.
- На южном фронте наиболее активные разведывательные бои идут в направлении населенного пункта Орехов; в других районах российские подразделения бездействуют.
Ключевые слова
- Россия
- путин
- Украина
- Владимир Путин
- армия
- райнер сакс
- российская армия
- санкции
- переговоры
- трамп
- Дональд Трамп
- экономические санкции
- международные санкции
- Владимир Зеленский
- зеленский
- президент США Дональд Трамп
- президент Украины Владимир Зеленский
- санкции против России
- антироссийские санкции
- мирные переговоры
- война в Украине