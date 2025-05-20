Райнер Сакс Кремлевский маневр: Россия убедила США повременить с новыми санкциями

Вскоре после этого Трамп вновь заявил, что если в переговорах между Украиной и Россией не будет прогресса, он готов выйти из переговорного процесса. Иначе говоря, это означало бы отказ от публично данных обещаний и, соответственно, отказ от долговременных обязательств, взятых на себя США.

В такой ситуации риски существовали как для Украины, так и для России. Для России крайне важно удерживать Соединенные Штаты в контролируемом переговорном поле, поэтому можно ожидать, что в ближайшие недели Москва будет дозировать свои шаги так, чтобы у американского лидера складывалось впечатление, будто Россия действительно работает над перемирием.

В целом можно сказать, что России удалось приостановить процесс введения новых санкций со стороны Соединенных Штатов. Это оказалось несложной задачей, учитывая, что президент США не хотел публично признавать беседу с российским лидером провальной. Россия, однако, на этот раз не добилась того, чтобы Украина осталась под сильным давлением США, а также не смогла навязать Киеву свои позиции. С другой стороны, так называемый мирный план США, состоящий из 22 пунктов, также, похоже, пока не актуален.