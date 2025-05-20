POSTIMEES В УКРАИНЕ Зеленский делает ставки на то, что США будет продавать Украине оружие

В первую очередь Украина добивается того, чтобы США продали ей зенитные ракетные комплексы Patriot (на данный момент у Украины восемь таких установок, однако две из них не работают. Месяц назад Зеленский заявил, что Украина хочет приобрести еще как минимум десять - прим. Я. П.), а также ракеты к ним, ракеты AMRAAM для истребителей и 155-миллиметровые артиллерийские снаряды. Неделю назад администрация Трампа дала разрешение Германии передать Украине сто ракет Patriot. «Это, конечно, очень хорошо, но у россиян есть 550 баллистических ракет, и они продолжают их производить», - сказал один из представителей службы безопасности.

Помимо поставок вооружения, украинские чиновники подчеркнули, что крайне важно, чтобы американцы продолжали предоставлять разведывательные данные. «В противном случае мы будем как слепые, - отметил депутат Алексей Гончаренко. - К сожалению, Европа и здесь не может нам помочь».

По словам Подоляка, соглашение о полезных ископаемых уже приносит результаты: заключаются первые сделки по продаже оружия. «Пока эти сделки еще небольшие, но они уже есть. Сейчас процесс идет медленно, однако если станет понятно, что переговоры не дают результата, то все значительно ускорится», - уверен советник влиятельного главы Офиса президента Украины Андрея Ермака.