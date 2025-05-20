POSTIMEES В УКРАИНЕ Зеленский делает ставки на то, что США будет продавать Украине оружие

Украинская политическая элита считает, что после подписания соглашения о совместной добыче полезных ископаемых США начнут по крайней мере продавать Вооруженным силам Украины (ВСУ) оружие и продолжат делиться разведданными. Бесплатной военной помощи от американцев в Киеве сейчас особо не ждут.
Отношения с администрацией президента США Дональда Трампа заметно улучшились после того, как украинский парламент ратифицировал так называемое соглашение о полезных ископаемых, а президент Зеленский подписал его, сообщили Postimees два сотрудника канцелярии Зеленского в Киеве и один высокопоставленный сотрудник службы безопасности. «Они готовы больше с нами разговаривать, больше считаться с нами, - сказал один из собеседников издания, попросивший сохранить анонимность из-за деликатности темы. - Для нас подписание и ратификация соглашения, безусловно, были важны».
Продолжаются поставки военной помощи на миллиарды долларов, обещанные в конце срока президентства Джо Байдена. В то же время администрация Трампа обещает продавать Украине вооружение. «То, что они готовы продавать нам оружие - это большое изменение, - сказал украинский сотрудник службы безопасности. - Это для нас очень важно. Это вопрос нашего выживания. К сожалению, у Европы нет ракет, которые способны противостоять баллистике». Под «баллистикой» он имел в виду баллистические ракеты России.
Бесплатное оружие - в прошлом
«Боюсь, что максимум, на что сейчас согласны США - это продажа оружия, - сказал Алексей Гончаренко, один из ведущих политиков самой сильной оппозиционной партии Украины «Европейская солидарность». - Время, когда оружие предоставляли бесплатно, прошло».
О надеждах Украины на американцев после заключения соглашения о полезных ископаемых весьма откровенно рассказал Postimees советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк.
По его словам, заключив это соглашение, Киев хотел продемонстрировать, что Украина является удобным партнером для действующей администрации США, готовым идти навстречу Вашингтону и выполнять все договоренности. По мнению Подоляка, выгодное экономическое сотрудничество с американцами теперь должно перерасти в новый формат военного партнерства.
Для подтверждения своей логики Подоляк привел такой ход рассуждений: «Существуют определенные сырьевые ресурсы, редкоземельные металлы, которые крайне необходимы для доминирования на мировом рынке телекоммуникаций. Либо ты фиксируешь за собой те территории, где находятся эти редкие металлы, и тогда США могут использовать их для расширения своей ниши в глобальной конкуренции, либо эти территории достаются россиянам, которые привлекут к сотрудничеству другие страны, чтобы укрепить собственные позиции. Я сомневаюсь, что США не понимают этой арифметики».
После подписания соглашения о полезных ископаемых Подоляк назвал Украину и США партнерами, что, по его словам, открывает путь к закупкам вооружения у американцев: «США уже исходят из того, что эти территории - источник прибыли, это их активы. А значит, эти активы нужно защищать. Это можно делать либо напрямую, либо продавая оружие Украине, чтобы она сама защищала эти активы».
Высокопоставленный сотрудник службы безопасности, который беседовал с Postimees на условиях анонимности, подчеркнул, что для властей Киева сейчас важнее не ужесточение санкций против России, а укрепление самой Украины с помощью оружия и финансов.
«США уже исходят из того, что эти территории - источник прибыли, это их активы. А значит, эти активы нужно защищать»
Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк
Подоляк также подчеркнул, что Украине необходимо получать значительно больше оружия, особенно от США. По его словам, это позволит повысить способность украинских военных уничтожать российские логистические объекты на европейской части территории России. Такой подход, по мнению Подоляка, будет сильно влиять на общественные настроения в самой России.
В первую очередь Украина добивается того, чтобы США продали ей зенитные ракетные комплексы Patriot (на данный момент у Украины восемь таких установок, однако две из них не работают. Месяц назад Зеленский заявил, что Украина хочет приобрести еще как минимум десять - прим. Я. П.), а также ракеты к ним, ракеты AMRAAM для истребителей и 155-миллиметровые артиллерийские снаряды. Неделю назад администрация Трампа дала разрешение Германии передать Украине сто ракет Patriot. «Это, конечно, очень хорошо, но у россиян есть 550 баллистических ракет, и они продолжают их производить», - сказал один из представителей службы безопасности.
Помимо поставок вооружения, украинские чиновники подчеркнули, что крайне важно, чтобы американцы продолжали предоставлять разведывательные данные. «В противном случае мы будем как слепые, - отметил депутат Алексей Гончаренко. - К сожалению, Европа и здесь не может нам помочь».
По словам Подоляка, соглашение о полезных ископаемых уже приносит результаты: заключаются первые сделки по продаже оружия. «Пока эти сделки еще небольшие, но они уже есть. Сейчас процесс идет медленно, однако если станет понятно, что переговоры не дают результата, то все значительно ускорится», - уверен советник влиятельного главы Офиса президента Украины Андрея Ермака.
Для покупки оружия у США Киев рассчитывает в первую очередь получить финансовую поддержку от европейских союзников. До сих пор европейские страны практически не предоставляли Украине помощь, предназначенную именно для закупки вооружения, но теперь Киев надеется, что ситуация изменится. Речь идет о целевой финансовой поддержке для приобретения оружия, как выразился еще один советник Ермака. Подоляк также подчеркнул, что Украина использует для закупки вооружения в США и собственные средства.
Приоритетная важность стабильности
Вопрос в том, насколько стабильной и последовательной окажется поддержка Трампа и его администрации для Украины после публичного конфликта в Белом доме в конце февраля.
«Наша задача - сделать так, чтобы Трамп не смог обвинить Украину в том, что не удалось достичь мира, - сказал Гончаренко. - В противном случае для нас все закончится: тогда США полностью снимут с себя ответственность».
Подоляк считает, что США вряд ли смогут полностью отстраниться от этой войны, потому что им важно сохранять свою репутацию и лидерские позиции на мировой арене: «Завершение войны изменит расклад сил во всем мире - станет ясно, кто кем является после ее окончания. Уйти от решения ключевого конфликта, который влияет на ситуацию во многих регионах, и при этом продолжать называть себя мировым лидером - по-моему, это очень странная позиция. Мало кто это понимает. Либо ты мировой лидер, либо нет».