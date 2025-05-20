Передовые беспилотные машины из Эстонии отправятся на помощь Украине

​Компания CNIM оснастит беспилотники THeMIS своим оборудованием для разминирования и очистки дорог, после чего техника под общим наименованием ROCUS поступит в распоряжение Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины.

Сделка финансируется французским правительством.

«Соглашение с CNIM позволяет нам продолжить поддержку Украины, а наше неизменное партнерство демонстрирует силу европейского оборонного сотрудничества и стремление предоставить Украине необходимые возможности», – заявил председатель правления Milrem Robotics Кулдар Вяэрси.

«Наши беспилотные машины уже доказали свою универсальность и надежность в различных операциях как в Украине, так и в других странах», – добавил он.

После этой поставки общее число переданных Украине дронов THeMIS достигнет 21. Первые комплексы, в том числе семь ROCUS, были поставлены украинским военным в 2022 году.

Системы ROCUS (Route Clearance Unmanned System) позволяют саперам работать дистанционно, оставаясь в безопасности, управлять, идентифицировать и нейтрализовать различные взрывные устройства, а также устранять дорожные заграждения.

Машины помогают обеспечивать безопасность передвижения гражданских лиц, защищать окружающую среду, восстанавливать сельское хозяйство и жилые районы страны.

В общей сложности беспилотные системы THeMIS были поставлены в 19 стран.

Milrem Robotics – ведущий европейский разработчик и интегратор робототехнических и автономных систем.

Офисы компании находятся в Эстонии, Финляндии, Швеции, Нидерландах, Польше, США и Объединенных Арабских Эмиратах, где трудится в общей сложности свыше 400 специалистов.

Компания известна своими беспилотными боевыми системами THeMIS, HAVOC и комплектом автономного управления MIFIK.

Milrem Robotics возглавляет проект iMUGS2 стоимостью 55 миллионов евро, финансируемый Европейским оборонным фондом.