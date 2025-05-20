В Нарве в квартире вспыхнул пожар: пострадала хозяйка

В понедельник днем в Нарве загорелась квартира, в результате чего проживающая в ней женщина получила легкие травмы.
Сигнал о возгорании на улице Раху поступил в Центр тревоги в 13:14. Согласно сообщению, огонь возник в вентиляционной системе, сообщили BNS в пресс-службе Идаского спасательного центра.
К моменту прибытия спасателей сосед уже успел потушить пожар с помощью огнетушителя. Выяснилось, что пожилая женщина поставила на плиту сковородку с растительным маслом. Через десять минут оно загорелось, и пламя перекинулось на вытяжку.
В квартире был установлен дымовой датчик, но он не сработал. Хозяйка квартиры получила легкие ожоги рук и была оставлена на домашнем лечении.