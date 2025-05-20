Глава внешнеполитического ведомства считает, что одним из действенных способов было бы снижение потолка цен на российскую нефть с текущих 60 долларов за баррель. Валтонен отмечает, что рыночная цена на нефть в последние недели снизилась, поэтому и потолок цен следует опустить.

«Я бы сказала, что речь могла бы идти даже о 40 долларах. Но любое снижение в данном случае будет полезным», – указала министр.

Потолок цен на практике означает, что российская нефть может перевозиться западными танкерами для продажи только в том случае, если она продается по цене ниже 60 долларов за баррель. Эта мера призвана ограничить доходы России от нефти, затруднив финансирование военных действий.

Финляндия вместе с другими странами Северной Европы и Балтии уже предлагала снизить потолок цен в январе. Потолок цен устанавливается странами G7.

По словам Валтонен, многие участники G7 готовы снизить потолок цен, но все зависит от Соединенных Штатов.

«В данный момент мы ждем, какой будет позиция США: хотят ли они ужесточить ограничения против России или нет», – заявила глава внешнеполитического ведомства.