Министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен заявила, что санкции против России, которая продолжает вести войну в Украине, необходимо ужесточить, пишет Yle.
Глава внешнеполитического ведомства считает, что одним из действенных способов было бы снижение потолка цен на российскую нефть с текущих 60 долларов за баррель. Валтонен отмечает, что рыночная цена на нефть в последние недели снизилась, поэтому и потолок цен следует опустить.
«Я бы сказала, что речь могла бы идти даже о 40 долларах. Но любое снижение в данном случае будет полезным», – указала министр.
Потолок цен на практике означает, что российская нефть может перевозиться западными танкерами для продажи только в том случае, если она продается по цене ниже 60 долларов за баррель. Эта мера призвана ограничить доходы России от нефти, затруднив финансирование военных действий.
Финляндия вместе с другими странами Северной Европы и Балтии уже предлагала снизить потолок цен в январе. Потолок цен устанавливается странами G7.
По словам Валтонен, многие участники G7 готовы снизить потолок цен, но все зависит от Соединенных Штатов.
«В данный момент мы ждем, какой будет позиция США: хотят ли они ужесточить ограничения против России или нет», – заявила глава внешнеполитического ведомства.
Министры иностранных дел ЕС во вторник одобрят 17-й пакет санкций против России. В этот раз под удар попадет теневой флот РФ.