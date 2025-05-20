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Эстонский эксперт поможет внедрять реформы в Украине

Украинский флаг на здании Министерства иностранных дел Эстонии.
Välisministeerium Ukraina lipu värvides. Фото: Eero Vabamägi

Эстонский эксперт Маргус Коттер во вторник приступил к работе советника по внедрению стратегических реформ в составе гражданской миссии Европейского союза (ЕС) в Украине.

Ранее Маргус Коттер возглавлял проекты европейского Фонда убежища, миграции и интеграции (AMIF) в Департаменте полиции и погранохраны.

Коттер также имеет опыт участия в гражданских миссиях: в Афганистане он был заместителем начальника полицейского учебного подразделения в рамках полицейской миссии ЕС.

Главная задача консультативной миссии ЕС - поддерживать реформу сектора гражданской безопасности Украины и давать стратегические рекомендации правительственным структурам, ответственным за этот сектор.

Как отмечается в пресс-релизе Министерства иностранных дел, после начала агрессии России против Украины в марте и апреле 2022 года государства-члены ЕС возложили на миссию дополнительные задачи, в числе которых поддержка украинских ведомств в вопросах управления границей и предоставление консультаций по расследованию военных преступлений и других международных преступлений.

Эстония участвует в работе миссии с момента ее основания в 2014 году.

Наша страна направляет своих специалистов для участия в международных гражданских миссиях, чтобы содействовать предотвращению и урегулированию международных конфликтов.

В настоящее время эстонские эксперты участвуют в гражданских миссиях Евросоюза в Украине, Молдове, Армении и Грузии.

Сейчас в международных гражданских миссиях работают девять эстонских специалистов.

Координацию участия эстонских экспертов в гражданских миссиях осуществляет Министерство иностранных дел.

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