Крупная больница вводит штрафную плату за пропущенный прием

С 1 июня в Ида-Вируской центральной больнице в случае, если пациент не явится в назначенное время и не уведомит о том, что не сможет прийти, как минимум за 24 часа, при последующем визите будет взиматься двойная плата за прием. Как выяснил Rus.Postimees, это не единственное медучреждение, которое с помощью такой меры планирует сделать пациентов более дисциплинированными.