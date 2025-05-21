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Крупная больница вводит штрафную плату за пропущенный прием

Коллаж Rus.Postimees
Коллаж Rus.Postimees Фото: Коллаж Rus.Postimees

С 1 июня в Ида-Вируской центральной больнице в случае, если пациент не явится в назначенное время и не уведомит о том, что не сможет прийти, как минимум за 24 часа, при последующем визите будет взиматься двойная плата за прием. Как выяснил Rus.Postimees, это не единственное медучреждение, которое с помощью такой меры планирует сделать пациентов более дисциплинированными.

Как пояснила Ида-Вируская центральная больница, статистика неявки на приемы вызывает серьезную обеспокоенность: в среднем каждый рабочий день не приходит 14 пациентов. Только за первые четыре месяца 2025 года было уже 1142 случая, когда пациенты не явились.

«Когда пациент не приходит на прием и не сообщает об этом, время врача остается неиспользованным, тем самым перегружается система здравоохранения и удлиняется очередь для других пациентов. Помимо приемов часто пропускаются и обследования, из-за чего своевременно не получают помощь и другие нуждающиеся пациенты», - объяснила главный врач Пилле Летюка.

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