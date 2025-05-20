По словам очевидцев, все началось с того, что Subaru, ехавший по дороге с односторонним движением, проигнорировал знак «Въезд запрещен» и тем самым перекрыл движение автомобилям, двигавшимся по правилам.

Из серой Volvo, которая тоже не смогла продолжить движение, вышли две женщины: с намерением выяснить отношения с автоледи из Subaru. Но поговорить спокойно им не удалось и вскоре ссора переросла в рукоприкладство.

«Она вырвала у меня телефон!» - кричала водитель Subaru подбежавшим очевидцам. После того как конфликт с применением физического насилия удалось остановить, все леди вроде бы заняли свои места в автомобилях.

Однако конфликт на этом не закончился. Водитель Subaru попыталась сфотографировать номер серой Volvo, а другая участница конфликта, заметив это, снова вышла из машины и набросилась на первую с кулаками.

«У меня ребенок в машине!» - закричала водитель Subaru. И в салоне действительно находился ребенок месяцев десяти от роду.

Очевидцы вновь вмешались, и ссора продолжилась уже в виде словесной перепалки с взаимными оскорблениями. По словам очевидцев, водитель Subaru отказывалась уступить дорогу, не садилась в машину и продолжала блокировать проезд, что вызвало раздражение и агрессию со стороны уже и у других автомобилистов, но особенно - опяь же у водителя серой Volvo.

Ситуация вызвала бурное обсуждение в социальных сетях под видео, выложенным анонимным участником в группе EZ-дуны! «Кошмар с обеих сторон. Одна едет по встречке, другая бросается с кулаками», - писали в комментариях.

Многие указывали на нарушение правил дорожного движения: «Там одностороннее движение, конечно, девушка на Subaru неправа. Но это не повод кидаться в драку», - отметил один из пользователей.

«В такой ситуации нужно было просто вызвать полицию и спокойно дождаться ее приезда. Ни один конфликт не стоит насилия, особенно при ребенке в машине», - добавил другой комментатор.

Как подтвердили представители Департамента полиции и погранохраны, им поступило сообщение об этом инциденте. Начато уголовное производство по статье, касающейся применения физического насилия.

В настоящее время дело находится в производстве, поэтому дополнительных комментариев в полиции дать не могут.