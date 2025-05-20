ОТ РЕДАКЦИИ Украинцев пытались выставить извергами через Postimees: о важности ответственной журналистики

Сегодня на портале Rus.Postimees вышел материал журналиста Анастасии Тидо, который детально разоблачает антиукраинскую информационную операцию. Факты и сам стиль операции указывают на то, что за этим может стоять российская структура.

Женщина, представившаяся редакции Марией Савенко, просила помощи в связи с шантажом, с которым она якобы столкнулась после получения известия о гибели мужа в Украине: чтобы она получила тело для захоронения, представители украинских военных, по ее утверждению, потребовали денег. По легенде муж был уроженцем Нарвы и пошел воевать за Украину из лучших побуждений.

Результаты проверки истории стали для последней неутешительными: выдумкой оказались не только гибель мужа и шантаж, но и сам муж. Некоторые детали подлога несут в себе признаки обескураживающей наивности.

В то же время куда больше оснований отнестись к этой попытке дезинформации с предельной серьезностью, поскольку она может служить ярким примером, иллюстрирующим целую систему гибридных операций влияния.

Совершаемые Россией в Украине военные преступления столь вопиющи, что они не оставляют достаточно хороших возможностей для убедительного оправдания российской агрессии за пределами группы ее прямых симпатизантов.

Поэтому нормализация преступной войны требует все более тонких тактик, среди прочего обеспечивающих такое восприятие конфликта в Украине, что в нем нет стороны зла и сторона добра, «одни других стоят» и что Украины - это какое-то недогосударство.