ОТ РЕДАКЦИИ Украинцев пытались выставить извергами через Postimees: о важности ответственной журналистики

Усилия России по разрушению доверия к Украине приобретают все более изощренные формы. В этот раз мишенью информационной операции стал Postimees, однако провести редакцию не удалось. Это лишний раз напоминает, насколько важна качественная журналистика и критическое мышление читателей в условиях инфовойны между демократиями и автократиями.
Сегодня на портале Rus.Postimees вышел материал журналиста Анастасии Тидо, который детально разоблачает антиукраинскую информационную операцию. Факты и сам стиль операции указывают на то, что за этим может стоять российская структура.
Женщина, представившаяся редакции Марией Савенко, просила помощи в связи с шантажом, с которым она якобы столкнулась после получения известия о гибели мужа в Украине: чтобы она получила тело для захоронения, представители украинских военных, по ее утверждению, потребовали денег. По легенде муж был уроженцем Нарвы и пошел воевать за Украину из лучших побуждений.
Результаты проверки истории стали для последней неутешительными: выдумкой оказались не только гибель мужа и шантаж, но и сам муж. Некоторые детали подлога несут в себе признаки обескураживающей наивности.
В то же время куда больше оснований отнестись к этой попытке дезинформации с предельной серьезностью, поскольку она может служить ярким примером, иллюстрирующим целую систему гибридных операций влияния.
Совершаемые Россией в Украине военные преступления столь вопиющи, что они не оставляют достаточно хороших возможностей для убедительного оправдания российской агрессии за пределами группы ее прямых симпатизантов.
Поэтому нормализация преступной войны требует все более тонких тактик, среди прочего обеспечивающих такое восприятие конфликта в Украине, что в нем нет стороны зла и сторона добра, «одни других стоят» и что Украины - это какое-то недогосударство.
Пожалуй, именно в текущий исторический момент такая тактика может оказываться особенно эффективной. Долгое время США были главным союзником в отражении российской агрессии, теперь же глава самой могущественной страны мира «риторически» то и дело проявляет себя так, словно не понимает, что Россия ведет захватническую, а Украина - освободительную войну.
Было бы даже странным, если бы в гибридных операциях влияния страны-агрессора не преследовалась бы цель все большего распространения и укоренения такой «смазанной» картины мира, которая должна включать в себя моральную дискредитацию Украины и ее народа.
Обратившаяся в редакцию Rus.Postimees «нарвитянка Мария» никоим образом не пыталась оправдать российскую агрессию, но в то же время потратила немало усилий на прописывание такого образа украинской армии, которому сопутствует ничуть не уступающая агрессорской аморальность: по сути, речь шла о том, как в украинской армии поставлено на поток обогащение на чужих трагедиях, происходящее на фоне абсолютного равнодушия к человеческим жизням даже тех, кто приходит Украине на помощь.
Конечно, украинская армия и государственные учреждения не свободны от коррупции, но такого рода прямая ложь бьет в очень чувствительное место: достоинство тех, кто погибает за свободу, и достоинство членов их семей.
Походе, что в случае с «Марией» был вполне разумный расчет на успешный вброс в инфопространство такого «среза реальности», который вполне может привести к ослаблению желания людей поддерживать донатами защитников Украины или просто сочувствовать украинскому народу.
Если такую статью напишет большое издание, она выйдет на эстонском и русском языках, ущерб будет действительно серьезным и выйдет за пределами эстонского инфополя. Они знают, что крупные новостные издания с длинной историей обладают авторитетом, который превосходит любого Youtube-блогера.
Кремль понимает, что если Украина останется без поддержки, у нее может получиться ее поглотить. В противном случае это почти исключено.
Здесь важно подчеркнуть важность роли в противодействии таким операциям влияния не только честной, но и профессиональной журналистики, которая чувствует свою ответственность перед истиной. Фейки теряют свою силу только после их детального и исчерпывающего разоблачения.
«Нарвитянка Мария» попыталась выдать за изображение своего мужа изображение широко известного российского нациста. Это, однако, никак не ослабило нашей воли к тщательному следованию всем положенным в таких случаях процедурам, а также и к проявлению живой изобретательности в проверке фактов.
В то же самое время нужно считаться с тем, что очень часто как раз создателями подобных вымыслов проявляются куда большая изобретательность и изощренность, чем были видны в данном случае.
Однако, к сожалению, возможности журналистики в таких ситуациях могут быть ограничены, если у пользователя интернета, в особенно соцсетей, отсутствуют привычка к критическому мышлению, различению в происходящем в мире причинно-следственных связей и проверки информации в надежных источниках.
Не профессиональный, а аматерский фактчекинг был бы очень полезен любому человеку. Это позволит не пасть жертвой лжи, целью которой является нанести вред.
Если не делать этого и если не опираться на заслуживающие - и морального, и профессионального - доверия СМИ, очень легко попадаться в подстроенные пропагандистскими машинами ловушки.