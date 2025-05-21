Практически каждый день полицейские ловят за рулем нетрезвых водителей. Но в судах они все чаще отделываются лишь условным сроком. Rus.Postimees выяснял, насколько серьезна проблема пьяных водителей в Эстонии, а также собираются ли - и как - бороться с такими нарушителями.

Руководитель отдела надзора за дорожным движением Департамента полиции и погранохраны Таави Кирсс говорит, что чем больше проверок проводит полиция, тем больше нарушителей обнаруживается.

«При этом мы наблюдаем неутешительный тренд: хотя в целом проверки на трезвость водителей стали проводиться реже, количество пойманных за рулем в сильной степени алкогольного опьянения понемногу растет», - говорит он.