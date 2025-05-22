Ваши доказательства? Какие правила действуют на эстонской границе после отмены взаимного признания документов с Россией

С 19 марта 2025 года официальные документы, выданные в России, должны быть заверены апостилем для использования в Эстонии. Как поясняло Посольство Эстонии в Москве, речь идет о документах о семейном положении, нотариальных документах и т. д. Причем заверены апостилем должны быть и те документы, которые были выданы до 1991 года.