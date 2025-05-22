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Ваши доказательства? Какие правила действуют на эстонской границе после отмены взаимного признания документов с Россией

Чтобы попасть в гости к родственникам в Эстонию, граждане РФ должны тщательно проверить документы.
Чтобы попасть в гости к родственникам в Эстонию, граждане РФ должны тщательно проверить документы. Фото: Marko Saarm

После того как в Эстонии перестали признаваться документы, выданные в России, возникла неразбериха по поводу статуса бумаг, необходимых для поездок родственников к живущим в Эстонии россиянам. Rus.Postimees посмотрел на разноголосье «полезных советов» в приграничных чатах и решил выяснить все точно.

С 19 марта 2025 года официальные документы, выданные в России, должны быть заверены апостилем для использования в Эстонии. Как поясняло Посольство Эстонии в Москве, речь идет о документах о семейном положении, нотариальных документах и т. д. Причем заверены апостилем должны быть и те документы, которые были выданы до 1991 года.

Такие документы заверяются различными государственными учреждениями РФ, которые их изначально и выдавали: ЗАГС, Минюст, МВД, государственная прокуратура, государственный архив и др.

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