Обладатель гигантского выигрыша в Eurojackpot: погашу все кредиты и отлично отдохну с семьей!

Накануне контору Eesti Loto посетил обладатель крупного выигрыша по системе Eurojackpot 5+1, который по итогам тиража 9 мая получил в награду почти пять миллионов евро. Счастливый победитель наконец официально оформил свой выигрыш.
Как выяснилось, победителем розыгрыша стал житель Йыгева, купивший билет с двумя игровыми полями в день тиража на сайте Eesti Loto.
Точная сумма приза составляет 4 846 236,80 евро - это второй по величине выигрыш в истории проведения лотерей в Эстонии.
По словам победителя, о выигрыше он узнал в день розыгрыша: получил сообщение по электронной почте и SMS, однако не стал сразу проверять сумму.
Настоящий сюрприз ждал его лишь на следующий день, когда он зашел в свою игровую учетную запись.
«Сначала я надеялся, что, может быть, выиграл двадцать тысяч или двести тысяч, но такая сумма показалась просто невероятной», - сказал победитель.
Счастливый обладатель миллионного выигрыша планирует первым делом погасить ипотечный кредит и выплатить лизинг.
Затем он отправится в летний отпуск с семьей, где сможет спокойно обдумать свои дальнейшие шаги.
Большую часть суммы он собирается инвестировать, чтобы обеспечить себе стабильный и надежный пассивный доход.
Победитель предпочел не разглашать свое имя и сообщил, что о выигрыше пока что знает только его семья.
В различных лотереях он участвует уже пару десятков лет, обычно еженедельно – не только в Eurojackpot, но и в Vikinglotto, и в Bingo.
Обычно он предпочитает играть, используя собственный набор номеров, но в тот раз решил также купить один билет pliks-plaks (случайные номера) – и именно это нестандартное решение принесло жителю Йыгева почти пять миллионов евро.
В розыгрыше Eurojackpot 9 мая выигрыши по системе 5+1 достались также игрокам из Норвегии, Финляндии, Словакии и Германии.
Главный приз в размере 120 миллионов евро в тот раз получил некий счастливчик из Германии.
Самый крупный выигрыш в лотерею в истории Эстонии был зафиксирован 1 июля 2020 года в розыгрыше Vikinglotto - точная сумма составила 10 803 379,70 евро.
В 2024 году Eesti Loto перечислила государству в виде налогов на азартные игры 20,24 миллиона евро.
Общая сумма выплаченных выигрышей составила 42,3 миллиона евро, в том числе выигрыши в моментальных лотереях - 7,14 миллиона евро, в электронных моментальных лотереях - 9,13 миллиона евро.
Ежегодно в различных лотереях Eesti Loto принимают участие около 387 тысяч человек, что составляет 40 процентов взрослого населения Эстонии. Около 250 тысяч из них играют онлайн.