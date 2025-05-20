Обладатель гигантского выигрыша в Eurojackpot: погашу все кредиты и отлично отдохну с семьей!

Как выяснилось, победителем розыгрыша стал житель Йыгева, купивший билет с двумя игровыми полями в день тиража на сайте Eesti Loto.

Точная сумма приза составляет 4 846 236,80 евро - это второй по величине выигрыш в истории проведения лотерей в Эстонии.

По словам победителя, о выигрыше он узнал в день розыгрыша: получил сообщение по электронной почте и SMS, однако не стал сразу проверять сумму.

Настоящий сюрприз ждал его лишь на следующий день, когда он зашел в свою игровую учетную запись.

«Сначала я надеялся, что, может быть, выиграл двадцать тысяч или двести тысяч, но такая сумма показалась просто невероятной», - сказал победитель.

Счастливый обладатель миллионного выигрыша планирует первым делом погасить ипотечный кредит и выплатить лизинг.

Затем он отправится в летний отпуск с семьей, где сможет спокойно обдумать свои дальнейшие шаги.

Большую часть суммы он собирается инвестировать, чтобы обеспечить себе стабильный и надежный пассивный доход.

Победитель предпочел не разглашать свое имя и сообщил, что о выигрыше пока что знает только его семья.

В различных лотереях он участвует уже пару десятков лет, обычно еженедельно – не только в Eurojackpot, но и в Vikinglotto, и в Bingo.