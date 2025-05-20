ФОТО Нападение с ножом в Финляндии: ранены трое школьников, подозреваемый арестован

Три ученика получили ножевые ранения в результате нападения в школе Вяхяярви в финском городе Пирккала. Предполагаемый преступник - ученик той же школы - арестован полицией.
Полиция Центральной Финляндии получила во вторник в 10:42 сообщение о насилии в школе Вяхяярви в Пирккала.
По имеющимся данным, непосредственной угрозы жизни для пострадавших нет, они направлены на дальнейшее лечение.
По данным YLE, ранения были нанесены ученикам ножом - в шею, руку и область поясницы, однако эта информация пока не подтверждена.
Репортеры сообщают, что у школы находились шесть машин скорой помощи и не менее семи полицейских автомобилей.
Учеников уже выпускают из школы, родители пострадавших оповещены об инциденте.
Обстановка в школе в целом спокойная.
Судя по всему, предполагаемый злоумышленник заранее опубликовал в соцсетях некий манифест, в котором объясняются причины нападения. Журналисты YLE ознакомились с манифестом, однако подтвердить авторство публикации пока не удалось.
Подозреваемый был арестован вскоре после первого вызова экстренной помощи.
Полиция провела проверку территории школы.
В школе Вяхяярви обучается около 1250 учеников от дошкольного возраста до 9-го класса. В школе работают около 150 преподавателей и инструкторов.
Регион благополучия Пирканмаа сообщает, что организует поддержку для учеников, сотрудников и свидетелей нападения в школе. Очевидцы также могут получить поддержку через социальную и кризисную службу.
Полиция планирует провести пресс-конференцию по поводу нападения в 17:00. На мероприятии будут присутствовать представители полиции, полицейского управления Центральной Финляндии и региона благополучия Пирканмаа, а также представители школы Вяхяярви.