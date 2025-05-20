Эстонская школьница заняла призовое место на крупнейшем ученическом научном конкурсе, проводившемся в США

Научный конкурс Regeneron ISEF 2025 (International Science and Engineering Fair) проходил с 10 по 16 мая в городе Колумбус, штат Огайо, США. Научными руководителями Пыльдмаа были Март Куурме из Таллиннской реальной школы и Вельйо Синивеэ из Таллиннского технического университета (TalTech).

В этом году в финале ISEF соревновались 1657 молодых участников с 1334 ученическими проектами, которые оценивались в 22 различных категориях. В конкурсе приняли участие представители более чем из 60 стран. В категории «Физика и астрономия» было представлено 75 работ.

Проект Саскии был посвящен измерению потока мюонов в атмосфере при помощи воздушного шара. «Для этого я собрала свой маленький детектор, запустила его на высоту 24 километров в стратосферу с помощью гелиевого шара, а на основе полученных данных провела различные симуляции - например, использовала моделирование Монте-Карло для физики элементарных частиц.

Кроме того, я составила и решила дифференциальное уравнение. Затем я сравнила результаты симуляций с собранными данными, чтобы определить различные параметры потока, - объясняет девушка. - Цель исследования заключалась в том, чтобы выяснить, из какого направления поступает наибольший поток, как он изменяется с высотой и самое главное - каков спектр мюонов у поверхности Земли.

Это может быть напрямую полезно для мюонной томографии, где вместо рентгеновского излучения для просвечивания объектов, например, мостов, зданий и других подобных конструкций, используют мюоны».