Эстонская школьница заняла призовое место на крупнейшем ученическом научном конкурсе, проводившемся в США

Саския Пыльдмаа, ученица Таллиннской реальной школы, заняла третье место в категории «Физика и астрономия» на молодежном научном конкурсе Regeneron ISEF 2025, который проходил в Огайо (США). Она представила исследовательскую работу о том, как высота влияет на поток мюонов.
Научный конкурс Regeneron ISEF 2025 (International Science and Engineering Fair) проходил с 10 по 16 мая в городе Колумбус, штат Огайо, США. Научными руководителями Пыльдмаа были Март Куурме из Таллиннской реальной школы и Вельйо Синивеэ из Таллиннского технического университета (TalTech).
В этом году в финале ISEF соревновались 1657 молодых участников с 1334 ученическими проектами, которые оценивались в 22 различных категориях. В конкурсе приняли участие представители более чем из 60 стран. В категории «Физика и астрономия» было представлено 75 работ.
Проект Саскии был посвящен измерению потока мюонов в атмосфере при помощи воздушного шара. «Для этого я собрала свой маленький детектор, запустила его на высоту 24 километров в стратосферу с помощью гелиевого шара, а на основе полученных данных провела различные симуляции - например, использовала моделирование Монте-Карло для физики элементарных частиц.
Кроме того, я составила и решила дифференциальное уравнение. Затем я сравнила результаты симуляций с собранными данными, чтобы определить различные параметры потока, - объясняет девушка. - Цель исследования заключалась в том, чтобы выяснить, из какого направления поступает наибольший поток, как он изменяется с высотой и самое главное - каков спектр мюонов у поверхности Земли.
Это может быть напрямую полезно для мюонной томографии, где вместо рентгеновского излучения для просвечивания объектов, например, мостов, зданий и других подобных конструкций, используют мюоны».
Саския описывает участие в конкурсе как очень классный опыт. Сначала она была поражена масштабом научного фестиваля - так много проектов, невероятно высокого уровня и интересные работы: «В итоге все прошло очень здорово: я познакомилась с другими участниками из своей категории, было очень приятно и полезно пообщаться с жюри и завести новые знакомства. И так получилось, что молодые люди, которые стояли с проектами по обе стороны от меня, в итоге заняли первые места в нашей категории».
В будущем Пыльдмаа планирует связать свою карьеру с наукой и хотела бы работать учёным при каком-нибудь университете. Сначала же ее ждет учеба в США в Массачусетском технологическом институте (MIT), где она намерена продолжить исследования в той же области, но хочет сосредоточиться именно на теоретической физике.
Саския получила возможность поехать в США благодаря успеху на прошлогоднем республиканском конкурсе ученических научных работ. Там она заняла третье место среди гимназистов, стала обладательницей объединенной премии Министерства образования и науки и Министерства экономики и коммуникаций, обеспечившей ей участие в Regeneron International Science and Engineering Fair, а также получила специальную награду от научной школы Тартуского университета.
Руководителя отдела коммуникации Эстонского научного агентства (Eesti Teadusagentuur) Аннели Аллик, которая лично присутствовала на конкурсе, подчеркнула, что невероятно важно иметь возможность отправлять самых талантливых учеников из Эстонии на такие мотивирующие соревнования и предоставлять им шанс проявить себя на мировом уровне.
По ее словам, этот конкурс еще раз показал, что лучшие молодые специалисты, прошедшие отбор на национальных конкурсах, вполне способны успешно соперничать с сильнейшими представителями других стран. Аллик также пожелала Саскии успехов в учебе в Массачусетском технологическом институте (MIT), где действительно есть отличные условия для развития выбранной девушкой специальности.
Кроме того, представитель Эстонского научного агентства выразила надежду, что там Саския получит не только ценный опыт, но и сумеет завести множество полезных знакомств. Прежде всего, она выразила уверенность, что через десять или 15 лет они увидят Саскию снова в Эстонии - уже как одного из ведущих специалистов в своей области.
Кроме того, на ISEF Эстонию представляли победители прошлогоднего республиканского конкурса ученических изобретений среди гимназистов: Ральф Саарметс и Леннарт Лууд (10-й класс Таллиннской реальной школы), а также Робин Ыунамяги (12-й класс Кийлиской гимназии) с работой «Устройство с тактильной обратной связью для улучшения восприятия искусства людьми с нарушением зрения» (научный руководитель Лийа Таммес, школа робототехники Robokaru). Работа ребят соревновалась в категории «Технологии обогащают искусство» (Technology Enhances The Arts).
Эстонское научное агентство отправляет на ISEF учеников, добившихся выдающихся результатов на республиканских конкурсах, начиная с 2007 года.
Regeneron ISEF - это крупнейший в мире ежегодный конкурс научных проектов для учащихся старших классов, где особое внимание уделяется темам из области науки, технологий, инженерии и математики (STEM). Конкурс проводится в США, а в международном формате проходит с 1958 года. В этом году он отметил 75 лет с момента основания.
В конкурсе могут принять участие только те школьники, которые стали победителями или лауреатами национальных отборов в своей стране. Каждый год в ISEF съезжаются финалисты из всех 50 американских штатов, а также из примерно 75 других стран мира. Обычно на конкурсе представлено около 1800 участников с более чем 1200 научными проектами.
Несмотря на то, что ISEF изначально задумывался как американский финальный конкурс, здесь на равных условиях соперничают и школьники из других стран - их работы оценивают по тем же критериям, и для всех действуют одинаковые правила.
Работы участников оценивает жюри, в состав которого входят тысяча добровольцев. Призовой фонд конкурса составляет в общей сложности более 4,5 миллиона долларов США; в эту сумму входят денежные премии, стипендии, образовательные поездки и участие в семинарах.
Со всеми работами этого года можно ознакомиться на официальном сайте конкурса.
Запись церемонии награждения можно посмотреть здесь: