Тарту поможет Львову несколькими транспортными средствами, включая микроавтобус и автобус

Помимо транспортного средства, приобретенного на пожертвования жителей города, город Тарту отправит украинцам семиместный микроавтобус, а компания Go Bus - 45-местный автобус.

«Я искренне благодарю всех, кто сделал пожертвование, потому что каждый взнос помогает укрепить чувство безопасности Львова, - сказал мэр Тарту Урмас Клаас. - Поддержка местных жителей и предприятий не только символическая, но и весьма практическая и необходимая».

Региональный руководитель Go Bus в Южной Эстонии Рамсес Рийвес добавил, что предыдущая помощь компании, оказанная Украине, показала, как много может значить для местных жителей даже один автобус.

Во время войны Львов стал важным гуманитарным и логистическим центром. Дополнительные транспортные средства помогут усилить патрулирование и укрепить местные службы безопасности.