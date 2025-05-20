Тарту поможет Львову несколькими транспортными средствами, включая микроавтобус и автобус

Город Тарту два месяца назад начал кампанию по сбору пожертвований для закупки транспортных средств, необходимых для правоохранительных органов нового города-побратима - Львова. Всего из Тарту в Украину отправятся три автотранспортных средства, одно из которых будет приобретено за 6000 евро, собранных именно с помощью жителей Тарту.
Помимо транспортного средства, приобретенного на пожертвования жителей города, город Тарту отправит украинцам семиместный микроавтобус, а компания Go Bus - 45-местный автобус.
«Я искренне благодарю всех, кто сделал пожертвование, потому что каждый взнос помогает укрепить чувство безопасности Львова, - сказал мэр Тарту Урмас Клаас. - Поддержка местных жителей и предприятий не только символическая, но и весьма практическая и необходимая».
Региональный руководитель Go Bus в Южной Эстонии Рамсес Рийвес добавил, что предыдущая помощь компании, оказанная Украине, показала, как много может значить для местных жителей даже один автобус.
Во время войны Львов стал важным гуманитарным и логистическим центром. Дополнительные транспортные средства помогут усилить патрулирование и укрепить местные службы безопасности.
Тарту и Львов официально стали городами-побратимами в 2024 году. Ранее из Тарту во Львов перевозили аккумуляторные батареи, а также, например, пианино для музыкальной школы. В 2022 году туда были отправлены три тартуских автобуса, работавших на линиях местного значения, которые теперь используются для перевозки украинских детей.