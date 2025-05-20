Эксперт: жилье в новостройках по-прежнему доступно лишь богатым

Доступность квартир повышается, но новые застройки по-прежнему остаются прерогативой богатых семей

Однако в первом квартале общая доступность квартир продолжала улучшаться. Доступность жилья поддерживалась в основном за счет снижения процентных ставок, в то время как более скромный рост чистой заработной платы лишь немного опережал рост цен на квартиры и не сыграл существенной роли.

В первом квартале семья, проживающая в Таллинне, в среднем* могла позволить себе купить на вторичном рынке квартиру площадью до 70 кв. м. В последний раз доступность была лучше, чем сейчас, во втором квартале 2022 года, когда на вторичном рынке в среднем можно было купить квартиру площадью до 78 кв. м.

Учитывая предложенную застройщиками цену, в первом квартале семья, проживающая в Таллинне, могла приобрести в среднем квартиру площадью примерно до 39 кв. м в новостройке по сравнению с 33 кв. м в тот же период годом ранее.

По прогнозу Swedbank, в этом году Европейский центральный банк продолжит снижать процентные ставки, благодаря чему процентная ставка понизится до 1,5% к концу года. Вместе с процентной ставкой центрального банка снижается и ставка Euribor.