После столкновения двух машин водителей отвезли в больницу, а спасатели демонтировали поврежденный столб

В районе Юлейыэ в Пярну было зафиксировано дорожно-транспортное происшествие, в результате которого два человека были доставлены в больницу. Кроме того, был поврежден столб.
В 8:29 возле дома по адресу Уус-Сауга, 14 столкнулись два автомобиля. По предварительным данным, 41-летний мужчина, управлявший автомобилем Seat Leon, проигнорировал дорожный знак «Уступите дорогу» и врезался при выезде на главную дорогу в автомобиль Mercedes-Benz GL 450, которым управлял 46-летний мужчина. В результате столкновения оба водителя получили травмы.
Спасатели передали пострадавших врачам Скорой помощи.
В результате аварии также был поврежден электрический столб, который демонтировали спасатели. Спасатели также исключили риск возгорания и покрыли пролившиеся на дорогу топливные жидкости абсорбирующим материалом.
В Пярнуской больнице чуть позднее сообщили, что ни одному из мужчин, прошедших медицинское обследование, госпитализация не потребовалась, и их отпустили домой.
По предварительным данным, оба водителя были трезвы и имели водительские права. Точные обстоятельства происшествия будут выяснены в ходе следствия.