После столкновения двух машин водителей отвезли в больницу, а спасатели демонтировали поврежденный столб

В 8:29 возле дома по адресу Уус-Сауга, 14 столкнулись два автомобиля. По предварительным данным, 41-летний мужчина, управлявший автомобилем Seat Leon, проигнорировал дорожный знак «Уступите дорогу» и врезался при выезде на главную дорогу в автомобиль Mercedes-Benz GL 450, которым управлял 46-летний мужчина. В результате столкновения оба водителя получили травмы.

Спасатели передали пострадавших врачам Скорой помощи.

В результате аварии также был поврежден электрический столб, который демонтировали спасатели. Спасатели также исключили риск возгорания и покрыли пролившиеся на дорогу топливные жидкости абсорбирующим материалом.

В Пярнуской больнице чуть позднее сообщили, что ни одному из мужчин, прошедших медицинское обследование, госпитализация не потребовалась, и их отпустили домой.