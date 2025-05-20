Евросоюз снимает санкции с Сирии

Евросоюз частично отменит санкции в отношении Сирии. Текст соответствующего решения послы стран-членов организации предварительно согласовали поздно вечером 19 мая. Окончательное решение должны принять главы МИД стран Европейского Союза во вторник, 20 мая, на заседании Совета ЕС по иностранным делам в Брюсселе. Как сообщили в преддверии министерской встречи дипломатические источники DW, снятие ограничительных мер в первую очередь коснется центрального банка Сирии.

«Санкции были введены в отношении режима Башара Асада, - сказал один из собеседников. - Этого режима больше нет». В то же время в Брюсселе говорят об обратимом и постепенном подходе к снятию санкций против Дамаска и оставляют за собой возможность дать задний ход этим послаблениям.

Накануне, 19 мая, ЕС приветствовал создание национального органа по вопросам правосудия и национального органа по делам пропавших без вести в Сирии. «Это важный шаг на пути к всеобъемлющему правосудию и установлению истины, которых заслуживает сирийский народ», - заявила пресс-служба внешнеполитического ведомства Евросоюза.

В феврале Совет ЕС решил лишь временно приостановить действие ряда ограничительных мер против Сирии ради поддержки политического перехода в этой стране, ее быстрого экономического восстановления, реконструкции и стабилизации. Среди прочего были приостановлены секторальные меры в энергетическом (включая нефть, газ и электроэнергию) и транспортном секторах, исключены из санкционных списков четыре банка и сирийская авиакомпания, а также снят запрет на предоставление средств и экономических ресурсов в распоряжение Сирийского центрального банка.

В то же время ряд стран Евросоюза настаивал на более решительном подходе к снятию санкций, чтобы сгладить переходный процесс в Сирии.