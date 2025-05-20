Скончался легендарный спортивный комментатор Эрик Лилло

Эрик Лилло (29.06.1944 - 20.05.2025), начавший работать в спортивной редакции Эстонского радио в 1977 году, обеспечивал эстонских любителей спорта прямыми трансляциями с 11 Олимпийских игр и многих других крупных международных соревнований.

До лета 2010 года он работал на Эстонском радио. В том же году он был удостоен ежегодной премии Эстонского союза радиовещания «Золотой микрофон».

«Я считаю получение этой награды продолжением традиции в «спортивном радил», поскольку Гуннар Хололей, который также занимается репортажами на радио уже почти 40 лет, подчеркивал, что основным жанром радио является репортаж. Если мне удалось немного дальше развить этот жанр, то я был бы удовлетворен», - сказал Лилло в 2010 году, принимая награду «Золотой микрофон».

Эрик Лилло в 2010 году с наградой «Золотой микрофон». Фото: Toomas Huik

В 2023 году Эстонское общество спортивных журналистов вручило ему почетный нагрудный знак EOK 100.