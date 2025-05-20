В Тартумаа нашли возможные источники загрязнения: воду больше не хлорируют

После того как три взятые пробы из проблемного района, а также анализы, проведенные предприятием Tartu Veevärk, показали, что вода соответствует нормам, хлорирование было прекращено.

Тем не менее, в целях предосторожности по-прежнему рекомендуется кипятить воду, пока три последовательных анализа уже необработанной воды не подтвердят ее безопасность.

На прошлой неделе Tartu Veevärk обнаружил две возможные причины загрязнения. Первая - рядом с детским садом Laululind в Сойнасте, где во вторник начали раскопки подозрительной трубы. Внутри нашли синюю пленку, которую используют при сварке пластиковых труб, чтобы во время работ вода не поступала в систему.

Второй вероятный источник - незаконное подключение к системе водоснабжения, обнаруженное на территории волости Камбья, вблизи промышленного парка Тяхе. Подключение было немедленно ликвидировано, а о происшествии уведомлены соответствующие органы.

«На сегодняшний день новых неприятных сюрпризов выявлено не было. Напротив, результаты обнадеживают, и радует, что проверенные участки в порядке, - заявил во вторник директор AS Tartu Veevärk Тоомас Капп. - Несмотря на то, что пробы чистые, мы продолжим работы и тщательно проверим всю систему водоснабжения», - добавил он.

Среди жителей Юленурме, Тырванди и Сойнасте все еще сохраняется беспокойство из-за неопределенности, поскольку нет точного понимания, когда воду можно будет снова пить без кипячения. Люди также хотят быть уверены, что подобная ситуация не повторится.

В Департаменте здоровья подтвердили, что рекомендация кипятить воду остается простой, но эффективной мерой. Несмотря на то, что последние анализы воды не показывают нарушений, ведомство хочет убедиться, что вода останется безопасной и после прекращения хлорирования.

На данный момент Tartu Veevärk проверил все потенциально проблемные участки. Загрязнение в централизованной водопроводной системе не подтверждено, и если это был единичный случай, повлиявший на качество воды, то, скорее всего, он уже устранен.