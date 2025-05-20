Транспортный департамент хотел бы измерять среднюю скорость на одном из оживленных шоссе

После двух ДТП со смертельным исходом Транспортный департамент обещал установить на острове Муху, в Лийва стационарную камеру контроля скорости, но, по оценке департамента, в идеале на всем маршруте Куйвасту – Курессааре, а также на других шоссе с интенсивным движением для повышения безопасности дорожного движения следует измерять среднюю скорость, пишет Rus.ERR.
Законы Эстонии этого пока не позволяют.
В то время как в странах Северной Европы, а также в Латвии и Литве на шоссе с интенсивным движением уже используется система измерения средней скорости, в Эстонии такая мера не практикуется, и, как утверждается, из-за нехватки средств не будет внедрена и в ближайшие годы.
Тем не менее, например, в Латвии такие камеры применяются все активнее, и лица, ответственные за безопасность дорожного движения в Эстонии, хотели бы использовать подобный инструмент для повышения безопасности и сохранения жизней.
Например, на Сааремаа, по оценке Транспортного департамента, измерение средней скорости могло бы осуществляться на всем отрезке между Курессааре и Куйвасту.