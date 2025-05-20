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Транспортный департамент хотел бы измерять среднюю скорость на одном из оживленных шоссе

Редактор: rus.postimees.ee
Камера слежения за скоростью.
Камера слежения за скоростью. Фото: Ain Liiva / Virumaa Teataja

После двух ДТП со смертельным исходом Транспортный департамент обещал установить на острове Муху, в Лийва стационарную камеру контроля скорости, но, по оценке департамента, в идеале на всем маршруте Куйвасту – Курессааре, а также на других шоссе с интенсивным движением для повышения безопасности дорожного движения следует измерять среднюю скорость, пишет Rus.ERR.

Законы Эстонии этого пока не позволяют.

В то время как в странах Северной Европы, а также в Латвии и Литве на шоссе с интенсивным движением уже используется система измерения средней скорости, в Эстонии такая мера не практикуется, и, как утверждается, из-за нехватки средств не будет внедрена и в ближайшие годы.

Тем не менее, например, в Латвии такие камеры применяются все активнее, и лица, ответственные за безопасность дорожного движения в Эстонии, хотели бы использовать подобный инструмент для повышения безопасности и сохранения жизней. 

Например, на Сааремаа, по оценке Транспортного департамента, измерение средней скорости могло бы осуществляться на всем отрезке между Курессааре и Куйвасту.

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