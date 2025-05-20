Неожиданный поворот: за уличное освещение в столице станет отвечать AS Tallinna Linnatransport

Это решение было вызвано оспариванием государственного тендера, объявленного Таллиннским департаментом окружающей среды и коммунального хозяйства, процесс рассмотрения которого и его результат в настоящее время остаются неясными.

Рассмотрение жалобы в комиссии по оспариванию государственных поставок влияет на весь процесс тендера, включая заключение договора и запуск услуги. Несмотря на то, что новая тендерная документация включает больше технической информации и описаний услуг, спор ведется о том, достаточно ли этой информации для участников тендера.

«У Таллиннского департамента окружающей среды и коммунального хозяйства была готовность обеспечить бесперебойность услуги даже в случае оспаривания. Риска отключения уличного освещения не возникло, но мы не хотим, чтобы жители столицы провели лето, беспокоясь из-за одного тендера - даже если для этого нет оснований. Вместо споров городу разумнее сосредоточиться на летних дорожных работах», - заявил вице-мэр Таллинна по вопросам окружающей среды и коммунального хозяйства Пяртель-Пеэтер Пере.

«Разумеется, я не считаю муниципализацию наилучшим решением - я бы предпочел, чтобы эту услугу городу оказывала частная компания. Но в сложившейся ситуации, вызванной затягиванием процедуры тендера, я благодарен AS Tallinna Linnatransport за готовность взять на себя выполнение этой услуги. До 1 августа, когда истекает текущий договор, осталось немного времени, но надеюсь, что AS Tallinna Linnatransport справится с неожиданно возложенной задачей. Организация располагает необходимой компетенцией и инфраструктурой - включая круглосуточную способность к обслуживанию и управлению электрическими сетями, а также современный центр управления, который можно использовать и для организации уличного освещения», - пояснил вице-мэр Таллинна по вопросам транспорта Кристьян Ярван.

Городская управа приняла решение окончить оспариваемую тендерную процедуру и начать переговоры о заключении прямого договора с АS Tallinna Linnatransport для передачи ему этой услуги.