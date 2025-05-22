Три автомобиля сгорели дотла: что побудило финских туристов устроить в Таллинне переполох

На тот момент еще 28-летний Тони Себастьяна Хаатая и 21-летний Аату Оливер Моримото приехали в Таллинн вечером 7 ноября 2024 года. Утро следующего дня финские туристы встречали в нашей столице крепким алкоголем.

«По их словам, они приехали в Таллинн развлекаться», - сказала ведущая дело прокурор Пыхьяской окружной прокуратуры Диана Хелила.

Пить они продолжали на протяжении дня, смешивая спиртное с сильными нелегально купленными болеутоляющими.