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Три автомобиля сгорели дотла: что побудило финских туристов устроить в Таллинне переполох

По словам самих поджигателей, выбор автомобилей был случайным. За одну ночь они нанесли ущерб на более 50 000 евро.
По словам самих поджигателей, выбор автомобилей был случайным. За одну ночь они нанесли ущерб на более 50 000 евро. Фото: скриншот видео

В ноябре прошлого года за одну ночь в Таллинне дотла сгорели три автомобиля. Еще несколько получили повреждения. Как оказалось, поджоги устроили два гражданина Финляндии.

На тот момент еще 28-летний Тони Себастьяна Хаатая и 21-летний Аату Оливер Моримото приехали в Таллинн вечером 7 ноября 2024 года. Утро следующего дня финские туристы встречали в нашей столице крепким алкоголем.

«По их словам, они приехали в Таллинн развлекаться», - сказала ведущая дело прокурор Пыхьяской окружной прокуратуры Диана Хелила.

Пить они продолжали на протяжении дня, смешивая спиртное с сильными нелегально купленными болеутоляющими.

В ночь на субботу, 9 ноября, они решили, что будет прикольно поджечь припаркованный в Старом городе Таллинна автомобиль. Но это было только начало. 

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