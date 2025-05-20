ВОЗ приняла историческое соглашение по борьбе с пандемиями. Страны договаривались о нем три года

Соглашение было одобрено во время​ 78-й сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения, которая проходит сейчас в Женеве.

Документ направлен на устранение неравенства в предотвращении, подготовке и реагировании на пандемии и, в частности, затрагивает вопросы разработки лекарств, вакцин и медицинских средств - с учетом уроков пандемии Covid-19.

Как следует из заявления на сайте ВОЗ, цель соглашения - укрепление сотрудничества между странами, международными организациями, гражданским обществом, частным сектором и другими заинтересованными сторонами.

«Тем самым правительства стран мира содействуют утверждению принципа справедливости, укреплению здоровья и защите своих стран, а также всего мирового сообщества от угроз, связанных с распространением патогенов и вирусов, обладающих пандемическим потенциалом», - заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус.

Соглашение было принято на фоне противодействия Словакии. Как передает агентство Reuters, 19 мая, в день начала ассамблеи, премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что его страна намерена заблокировать принятие договора, потребовав проведения голосования в ВОЗ.

За него должны были отдать голоса две трети из 194 стран-участниц организации. Но во время голосования у проекта соглашения не нашлось противников: против не проголосовал никто, 11 стран, в том числе Россия и Словакия, воздержались.