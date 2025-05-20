Глава Спасательного департамента: у нас нет денег ни на дальнейшее развитие системы оповещения об опасности, ни на эвакуацию людей

Генеральный директор Спасательного департамента Марго Клаос в прямом эфире Postimees рассказал, что тестирование системы оповещения об опасностях прошло неудачно и на самом деле стало большим разочарованием. В то время как Силы обороны получают солидное финансирование, защите населения перепадают лишь единичные «финансовые инъекции».
Журналист Улла Лянтс поговорила с главой ведомства о тестовом запуске сирен, проведенном в прошлую среду, 14 мая, в рамках учений Siil, а также об убежищах и других возможностях защиты населения Эстонии.