Baltika сменила хозяина: новый владелец надеется вывести фабрику в прибыль

Ранее Рахумаа уже пробовал себя в текстильном бизнесе с брендами PTA и Klementi. По его словам, он рассчитывает вывести Baltika в прибыль уже во втором полугодии этого года.

У бизнесмена большие планы в сфере одежды, однако он признает, что их реализация будет непростой задачей.

По словам исполнительного директора Baltika Бригитты Альбертини, компания активно искала покупателя около года, и в итоге на финальном этапе осталось три-четыре потенциальных претендента.

В конце концов выбор пал на компанию Рахумаа European Lingerie Group (ELG). Договор купли-продажи был подписан в прошлую пятницу, однако стороны не раскрывают сумму сделки.

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Торги акциями Baltika на Таллиннской бирже прекратились 24 августа 2023 года.

Предложение о выкупе акций в рамках сделки о поглощении касалось несколько тысяч миноритарных акционеров Baltika.

После слияния двух крупных акционеров основному владельцу удалось выкупить акции у миноритариев по цене восемь центов за бумагу - это вдвое меньше стоимости до объявления о предстоящем делистинге.

За день до публикации новости о снятии акций с биржи их цена подскочила сразу на 32 процента - видимо, кто-то что-то слышал и надеялся на хорошие новости, но не тут-то было, описывал ситуацию журналист Postimees Тынис Оя.

Инвесторы были недовольны Baltika: компания постоянно работала в убыток, стоимость акций падала, и улучшений не предвиделось.