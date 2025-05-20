Baltika сменила хозяина: новый владелец надеется вывести фабрику в прибыль

Компания предпринимателя Индрека Рахумаа European Lingerie Group приобрела эстонского производителя одежды Baltika незадолго до возвращения компании на биржу, сообщает Äripäev.
Ранее Рахумаа уже пробовал себя в текстильном бизнесе с брендами PTA и Klementi. По его словам, он рассчитывает вывести Baltika в прибыль уже во втором полугодии этого года.
У бизнесмена большие планы в сфере одежды, однако он признает, что их реализация будет непростой задачей.
По словам исполнительного директора Baltika Бригитты Альбертини, компания активно искала покупателя около года, и в итоге на финальном этапе осталось три-четыре потенциальных претендента.
В конце концов выбор пал на компанию Рахумаа European Lingerie Group (ELG). Договор купли-продажи был подписан в прошлую пятницу, однако стороны не раскрывают сумму сделки.
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Торги акциями Baltika на Таллиннской бирже прекратились 24 августа 2023 года.
Предложение о выкупе акций в рамках сделки о поглощении касалось несколько тысяч миноритарных акционеров Baltika.
После слияния двух крупных акционеров основному владельцу удалось выкупить акции у миноритариев по цене восемь центов за бумагу - это вдвое меньше стоимости до объявления о предстоящем делистинге.
За день до публикации новости о снятии акций с биржи их цена подскочила сразу на 32 процента - видимо, кто-то что-то слышал и надеялся на хорошие новости, но не тут-то было, описывал ситуацию журналист Postimees Тынис Оя.
Инвесторы были недовольны Baltika: компания постоянно работала в убыток, стоимость акций падала, и улучшений не предвиделось.
Некоторая надежда на изменения появилась, когда в 2020–2022 годах компанию возглавил итальянец Флавио Перини, однако и ему не удалось вдохнуть в швейное производство новую жизнь.
В период кризиса 2008 года Индрек Рахумаа оказался по уши в долгах, которые исчислялись сотнями миллионов евро. Он не раз находился на грани банкротства.
У Рахумаа были напряженные отношения с бизнесменами Оливером Крууда и Марселем Вихманном - последний даже добивался банкротства его компании.
В 2017 году банкротный управляющий Сирье Таэль настаивала, чтобы Рахумаа подал заявление о банкротстве компании. Однако в начале июня того же года им удалось достичь соглашения.
В 2017 году еще носившая название Lauma компания European Lingerie Group (ELG) приобрела у инвестфонда Palero Invest базирующегося в Германии производителя белья Felina International AG – предприятие с 132-й историей.
В июне 2018 года компания, принадлежащая Индреку Рахумаа, приобрела ведущего французского онлайн-продавца элитного белья Dessus-Dessous.