Богатства католической церкви: сколько их и откуда они взялись

В Соборе Парижской Богоматери проводятся реставрационные работы после пожара 2019 года Фото: Getty Images

Франция не входит в список стран с наибольшим количеством католиков в мире. В настоящее время 29% французов считают себя католиками; десять лет назад их было 70%. Но именно там находится третий по посещаемости католический храм в мире — собор Нотр-Дам в Париже.

До пожара 2019 года, из-за которого собор был закрыт на пять лет, его посещали около 13,6 миллиона человек в год, опережая такие туристические достопримечательности, как Эйфелева башня и Лувр.

Реставрация собора потребовала международного сотрудничества и значительных инвестиций. Восстановление готического храма, построенного девять веков назад, обошлось примерно в 800 млн евро и собрало почти 1 млрд долларов благодаря пожертвованиям около 340 000 человек из 150 стран.

Такие цифры соответствуют размеру активов, которые поддерживают такое учреждение, как католическая церковь, обладающую огромной структурой, состоящей из тысяч сотрудников и священнослужителей по всему миру, университетов, музеев, больниц и сотен благотворительных организаций.

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В интервью редактору газеты Corriere della Sera Ферруччо де Бортоли в 2014 году папа Франциск заявил, что проблема заключается не столько в размере этого состояния, сколько в отсутствии прозрачности в финансовых вопросах.

Отвечая на вопрос о богатстве и излишествах Церкви, Франциск сказал: «Иисус говорит, что нельзя служить двум господам: Богу и богатству. И когда мы будем судимы на Страшном суде, будет учитываться наша близость к бедности. Бедность отдаляет нас от идолопоклонства и открывает нам двери к Провидению».