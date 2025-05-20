Богатства католической церкви: сколько их и откуда они взялись

С самого начала своего понтификата папа Франциск стремился приоткрыть завесу тайны, окружавшую финансы Святого Престола. Но что на самом деле о них известно?
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Существует поговорка, что размер имущества католической церкви — это одно из таинств веры, секрет, охраняемый от посторонних на протяжении веков.
И из-за этой секретности спекуляции о размерах состояния Святого Престола умножаются из года в год. Отношение к финансам Ватикана окружено мистикой, граничащей с наивностью, и провоцирует комментарии вроде «почему бы папе Римскому не продать Ватикан, чтобы покончить с голодом в мире?»
На самом же деле с начала своего понтификата папа Франциск, скончавшийся 21 апреля, прилагал усилия, чтобы сделать счета Ватикана более прозрачными. Он предпринял меры, изменившие и упорядочившие аппарат Ватикана и оказавшие влияние на Церковь в целом.
Одна из этих мер — публикация в 2021 году публичного финансового отчета Администрации имущества Апостольского Престола (APSA) за предыдущий год. Эта практика продолжается по сей день.
APSA была создана в 1967 году для управления имуществом и инвестициями Святого престола. До 2021 года такие отчеты не публиковались.
Согласно последнему отчету за 2023 год, опубликованному в прошлом году, общая прибыль Церкви составила более 52 млн долларов, стоимость ее активов выросла почти на 8 млн долларов.
Чистая стоимость этих активов не раскрывается, но по последним известным нам данным это почти 1 миллиард долларов. В эту сумму входят все активы, находящиеся под управлением Банка Ватикана, за исключением недвижимости, земельных участков и других активов.
Церковь также получает доход от управления более чем 5000 объектами недвижимости, 20% которых сдаются в аренду. Операционный доход от аренды составляет 84 млн долларов, чистая прибыль — почти 40 млн долларов в год.
Важно отметить, что все эти цифры относятся только к экономике Ватикана.
Дело в том, что финансы Церкви децентрализованы, и каждая епархия в мире распоряжается своим бюджетом самостоятельно. На практике это означает, что общая сумма еще больше и, возможно, вообще не поддается подсчету.
«Оценить состояние всей католической церкви практически невозможно», — утверждает Фернандо Альтмейер-младший, профессор факультета социальных наук Папского католического университета Сан-Паулу (PUC-SP).
В любом случае, эксперты оценивают ее богатство в миллиарды долларов. Церковь, например, считается одним из крупнейших землевладельцев в мире.
По оценкам парижского Института изучения религий и секуляризма (IREL), ей принадлежит от 71 до 81 миллиона гектаров. Это включает в себя такие объекты, как церкви, школы, больницы, монастыри, а также сельскую и городскую недвижимость.
Происхождение богатства католической церкви
Но откуда эти деньги, если католическая церковь — это религиозный институт, который, согласно Кодексу канонического права, теоретически не ставит своей целью накопление богатства и получение прибыли?
Церковь начала накапливать имущество и богатство с IV века, когда император Константин (272-337 гг. н. э.) сделал христианство официальной религией Римской империи.
До этого, как отмечают историки, христиане жили скромно и проводили богослужения в своих домах, в большинстве своем довольно скромных, или в катакомбах.
Это считалось естественным для последователей религии, основанной на учениях еврея, принадлежащего к низшим социальным кастам и проповедовавшего умеренность, трезвость и милосердие.
«Эти события коренным образом изменили историю христианства и Римской империи, — пишет Ней де Соуза, профессор церковной истории и специалист по религии и политике, в своей книге „История Церкви". — С этого момента мирские и духовные судьбы переплелись. Последующие века показали, были ли этот союз и последующие союзы лучшей стратегией религиозной институции или же перенос мученичества [претерпеваемого христианами] и катакомб [где они исповедовали свою веру] во дворцы в ущерб опыту христианской веры привел к Реформации».
Гонимая Церковь стала привилегированной и богатой. Простота ее последователей, изначально отличавшая их от других религий, уступила место статусу и символам богатства, сравнимым с сановниками Римской империи.
У католиков такие люди, как Святой Франциск Ассизский или сам папа Франциск, считаются хранителями этой изначальной простоты.
А противоположность им представляют такие фигуры, как папа Бенедикт IX (1012-1055), продавший папский трон, и кардинал Джованни Анджело Беччу, замглавы Государственного секретариата во время последнего понтификата, отстраненный от должности после того, как использовал около 200 млн долларов, предназначенных на благотворительность, для покупки квартиры в Лондоне.
Невообразимые богатства
Константин и многие другие правители Римской империи жертвовали Церкви дворцы, поместья, простиравшиеся до горизонта, и даже термальные купальни, а также невообразимое количество золота и серебра.
Тогда установился механизм пожертвований в обмен на что-то, в том числе за утверждение Церкви на определенной территории.
Это происходило до тех пор, пока в XVIII веке не возникла Папская область, территория на Апеннинском полуострове, функционировавшая как политико-религиозное образование под властью папы Римского, а католическая иерархия не превратилась в гражданскую власть, став общепризнанным союзником самых богатых семей Европы.
Хотя Церковь процветала не всегда, можно с уверенностью сказать, что своим состоянием она обязана пожертвованиям верующих и людей, заинтересованных в ее политическом и социальном влиянии.
Сегодня, в XXI веке, к этому добавляется ее культурное наследие, включающее бесценные произведения искусства, музеи, которые за плату ежегодно посещают миллионы людей, и инвестиции на финансовом рынке, области, ставшей эпицентром многочисленных крупных скандалов.
Ватикан — это центр католического мира. Режим правления — абсолютная монархия, возглавляемая Папой, титул, который носит епископ Рима, наряду с другими титулами — Викарий Иисуса Христа, преемник Князя Апостолов и Верховный Понтифик Вселенской Церкви.
Государство Ватикан было создано около 752 года во время понтификата Стефана II (715–757). Первые музеи относятся ко временам папы Юлия II (1443–1513).
Ватикан существует благодаря финансовой поддержке всех епархий мира, особенно американских и немецких. Еще один источник дохода — туризм.
Внутри города находятся органы власти города-государства, дикастерии и службы Святого Престола, среди которых: Апостольский дворец, 15 музеев, картинные галереи (Сикстинская капелла, Часовни Рафаэля, Ватиканская картинная галерея, Этнологический миссионерский музей, Исторический музей), Ватиканская Апостольская библиотека, Радио Ватикана, банк, Астрономическая обсерватория, Domus Vaticanae (бывший Дом святой Марфы), базилика Святого Петра, здания, примыкающие к базилике, газета Osservatore Romano, Vatican Media — Ватиканский телевизионный центр, Libreria Editrice (издательство Ватикана) и апостольский архив.
Владения за пределами Ватикана
Существуют 12 зданий или экстерриториальных пространств, принадлежащих Ватикану, в том числе базилики Сан-Джованни-ин-Латерано, Святого Павла за стенами, Санта-Мария Маджоре и приходская церковь Санта-Анна, а также офисы дикастерий и вилла Кастель Гандольфо, известная как летняя резиденция пап.
Существует также Денарий Святого Петра, состоящий из добровольных пожертвований верующих со всего мира. Эти пожертвования направляются на социальные нужды и поддержание деятельности Ватикана, туризма и музеев, ежегодно привлекающих внимание миллионов людей к достопримечательностям и другой деятельности Ватикана.
Среди них — Ватиканский музей и Сикстинская капелла, продажа памятных марок и монет и, что наиболее спорно, деятельность его финансовых учреждений — Института для работ религии (IOR), более известного как «Банк Ватикана», управляющего значительными финансовыми активами, и уже упоминавшаяся APSA.
Ватикан также обладает одной из крупнейших художественных и культурных коллекций в мире. Однако эти активы считаются нематериальными и не доступны для продажи или коммерческого использования.
Большая часть этого наследия исходит от итальянского диктатора Бенито Муссолини. В 1929 году он внес 1,75 млрд итальянских лир в казну Святого Престола в качестве компенсации за имущество Католической Церкви, конфискованное во время объединения Италии.
Во второй половине XIX века несколько королевств, герцогств и независимых государств, включая Папскую область, объединились в королевство Италия. В этот период, особенно между 1860 и 1870 годами, у католиков отняли часть имущества и территорий, что стало одним из самых сложных моментов в истории отношений между Церковью и объединенной Италией.
Примерно четверть этой суммы папа Пий XI потратил на создание структуры нового государства Ватикан, возведение зданий (таких как монументальный дворец Сан-Калисто в районе Трастевере в Риме) и строительства жилья для служащих рядом с Ватиканом.
Остальные средства были инвестированы по принципу диверсификации вложений, чтобы обезопасить себя от финансовых рисков.
В результате APSA владеет недвижимостью в Великобритании, Франции и Швейцарии, а также в Италии, где сосредоточено большинство инвестиций, особенно в Риме, где находится 92% принадлежащих Ватикану объектов недвижимости, от зданий до офисов, магазинов и ресторанов.
Неясные цифры
В настоящее время часть недвижимого имущества, наряду с управлением инвестиционным портфелем — примерно 1,9 млрд долларов— приносит доход, который идет на содержание Римской курии, административного органа Ватикана.
Это основная функция финансов Ватикана: поддерживать аппарат Святого Престола, нунциатуры, передвижения понтифика и благотворительные акции.
В 2019 году, отвечая на вопрос о финансах, папа Франциск говорил, что инвестиции необходимы не для спекуляции, а для предотвращения девальвации капитала. «Чтобы он сохранился или принес небольшой доход», — сказал он.
Это важно, потому что Святой Престол, несмотря на поддержку со стороны Ватикана, сам по себе не является государством, заявил итальянской газете Corriere della Sera итальянский историк Андреа Риккарди, основатель католической организации «Община Святого Эгидия».
В Ватикане нет налогов и государственного долга. Он существует за счет доходов от своих активов и, прежде всего, пожертвований верующих. Эта тенденция связана с необходимостью взаимодействия с католической общественностью, утверждает Риккарди.
«По этой и другим причинам необходимы прозрачность бюджета и порядок в управлении», — говорит он.
Однако годовые доходы и расходы Ватикана оказались значительно ниже заявленных, а его совокупные активы в два раза превышают ранее заявленные (около 4 млрд долларов).
Об этом свидетельствует испанский иезуитский священник Хуан Антонио Герреро Альвес, глава Секретариата по экономике, учрежденного папой Франциском в начале его экономической реформы в 2014 году.
Чтобы контролировать чрезмерные расходы, Ватикан начал ежегодно продавать свои активы на сумму от 20 до 25 млн долларов.
«Эти проблемы необходимо решать, и неясно, как церковь, которая видит снижение числа верующих в странах с наиболее развитой экономикой, может генерировать ресурсы, необходимые для своего существования», — говорит эксперт по вопросам Ватикана Джон Аллен-младший.
Но даже в условиях сокращения числа щедрых прихожан в наиболее развитых странах, особенно в Европе и США, где отток верующих наиболее заметен, есть страны, где католическая церковь чрезвычайно богата.
Самые богатые епархии
Самый заметный член этого списка миллионеров — Германия. Там царит процветание благодаря «kirchensteuer» — церковному налогу, взимаемому непосредственно с членов признанных государством религиозных общин, таких, как католическая церковь.
Муниципальный налог формируется из процентов от налогооблагаемого дохода гражданина, который варьируется от 8% до 9% в зависимости от федеральной земли.
В 2023 году Церковь получила от этого налога примерно 7,4 млрд долларов, на 5% меньше, чем в предыдущем году, когда было собрано 7,77 млрд долларов.
Несмотря на эти впечатляющие цифры, снижение доходов беспокоит католическую иерархию, поскольку оно напрямую связано с оттоком верующих.
Отчасти в снижении числа верующих в Германии повинны неоднократные кризисы, подрывающие имидж Церкви в стране.
В 2013 году стало известно о скандале с участием тогдашнего епископа Лимбурга Франца-Петера Тебартца ван Эльста. Стоимость строительства его епископского дворца за пять лет выросла с 5,7 млн долларов до как минимум 35 млн долларов, что вызвало кризис, затронувший всю католическую церковь Германии.
Такие расходы заставили многих немцев задаться вопросом о богатстве Церкви.
Под давлением прессы половина из 27 немецких епархий обнародовала свои активы. Тогда граждане обнаружили, что им известны далеко не все цифры.
На самом деле, хотя епископы должны публиковать свою отчетность, финансы Церкви остаются конфиденциальными. Помимо обычной недвижимости, она владела десятью банками, несколькими страховыми компаниями, 70 отелями, крупными компаниями по управлению недвижимостью и несколькими средствами массовой информации.
Только епархия Кельна, одна из самых богатых в мире, в 2023 году оценила свой чистый капитал почти в 5 млрд долларов.
В том же году она собрала 744 млн долларов в виде церковных налогов, что составило 70% ее общего годового дохода.
Эта операция по обеспечению прозрачности позволила населению, хотя и в ограниченном объеме, немного узнать о частной жизни немецких католических священнослужителей.
Например, у епископа Тебартца ван Эльца была ванна стоимостью 17 000 долларов, а архиепископ Мюнхена кардинал Рейнхард Маркс живет в величественном барочном дворце, реставрация которого обошлась в 9,9 млрд долларов, три четверти из которых были оплачены налогоплательщиками.
У самого Рейнхарда Маркса, помимо прочего, есть в распоряжении BMW 730 с водителем. Многим немецким католикам было трудно смириться с тем, что их деньги идут на такие роскошные покупки.
«Ни одна собственность католической церкви не зарегистрирована на имя физического лица, то есть священника, епископа, кардинала или любого другого священнослужителя», — утверждает отец Антонио Лисабоа Лустоса, профессор теологии и специалист в области религиоведения.
Эксперт признает, что среди его собратьев встречаются отклонения от нормы и что такая роскошь, гордыня и показное богатство не согласуются с принципами христианства.
«Это часто происходит, но не следует забывать, что Церковь состоит из людей, способных ошибаться, — утверждает Лустоса. — В любом случае, Иисус Христос проповедовал, а папа Франциск укрепил идею сохранения скромности и простоты».
Соединенные Штаты
Церковь в Соединенных Штатах, еще одной стране, которая вносит значительный вклад в бюджет Ватикана, не отстает. Там католическая иерархия обладает обширным имуществом, включая такие известные университеты, как Нотр-Дам в Индиане (с доходом 1,76 млрд долларов) и Джорджтаун в Вашингтоне (с доходом 1,92 млрд долларов), а также больницы и школы.
Хотя обязательного церковного налога не существует, Церковь получает значительные частные пожертвования. Американские религиозные лидеры ежегодно собирают около 10 млрд долларов в виде пожертвований, а также владеют недвижимостью и финансовыми активами.
Стоит учесть, что в Церкви США сосредоточено наибольшее количество верующих из консервативного католического крыла, которые остаются тесно связанными с радикальными правыми.
Счета в Бразилии
В Бразилии, стране с самым большим количеством католиков в мире, церковь также обладает большим влиянием и значительным имуществом.
Точных финансовых данных нет, поскольку не существует общегосударственного финансового отчета, что затрудняет получение полной картины финансов Церкви. Но известно, что бразильские епархии управляют обширной сетью приходов, школ, больниц и университетов.
Кроме того, они получают пожертвования от верующих и пользуются налоговыми льготами.
В Бразилии также находится крупнейшая и вторая по посещаемости святыня Девы Марии в мире — Национальный храм Богоматери Апаресиды, расположенный в Апаресиде, в глубине штата Сан-Паулу. Он считается самым богатым в мире с точки зрения финансовых ресурсов, согласно данным, предоставленным самими епархиями и экспертами по религиозному туризму.
Храм посещают около 10 миллионов паломников в год, которые тратят в среднем 21 доллар в день, что ежегодно приносит городу с населением всего 35 000 человек около 240 млн долларов.
Во время визита Папы Бенедикта XVI в Бразилию в 2007 году, согласно информации, опубликованной архиепископией в то время, ежемесячный доход базилики колебался от 70 до 90 млн долларов, во многом благодаря кампании по сбору пожертвований.
Франция не входит в список стран с наибольшим количеством католиков в мире. В настоящее время 29% французов считают себя католиками; десять лет назад их было 70%. Но именно там находится третий по посещаемости католический храм в мире — собор Нотр-Дам в Париже.
До пожара 2019 года, из-за которого собор был закрыт на пять лет, его посещали около 13,6 миллиона человек в год, опережая такие туристические достопримечательности, как Эйфелева башня и Лувр.
Реставрация собора потребовала международного сотрудничества и значительных инвестиций. Восстановление готического храма, построенного девять веков назад, обошлось примерно в 800 млн евро и собрало почти 1 млрд долларов благодаря пожертвованиям около 340 000 человек из 150 стран.
Такие цифры соответствуют размеру активов, которые поддерживают такое учреждение, как католическая церковь, обладающую огромной структурой, состоящей из тысяч сотрудников и священнослужителей по всему миру, университетов, музеев, больниц и сотен благотворительных организаций.
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В интервью редактору газеты Corriere della Sera Ферруччо де Бортоли в 2014 году папа Франциск заявил, что проблема заключается не столько в размере этого состояния, сколько в отсутствии прозрачности в финансовых вопросах.
Отвечая на вопрос о богатстве и излишествах Церкви, Франциск сказал: «Иисус говорит, что нельзя служить двум господам: Богу и богатству. И когда мы будем судимы на Страшном суде, будет учитываться наша близость к бедности. Бедность отдаляет нас от идолопоклонства и открывает нам двери к Провидению».
И заключил: «Деньги — это всегда предательство».