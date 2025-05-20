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Двое мужчин атаковали на улице третьего, полиция арестовала нападавших

Перевод: Павел Соболев
Полицейский автомобиль. Иллюстративное фото.
Полицейский автомобиль. Иллюстративное фото. Фото: Arved Breidaks

В понедельник вечером в Пярну двое мужчин напали на 46-летнего потерпевшего. Полиция задержала подозреваемых.

В понедельник вечером в полицию поступило сообщение о том, что 38-летний и 41-летний мужчины напали на 46-летнего потерпевшего во дворе дома на Рийа-маантеэ в Пярну. По предварительным данным, один из нападавших ударил потерпевшего кулаком, однако пока не ясно, использовался ли при нападении также и острый предмет.

Прибывшая на место происшествия бригада Скорой помощи оказала пострадавшему первую помощь на месте.

Полиция задержала подозреваемых в совершении преступления. По факту инцидента возбуждено уголовное дело по статье о физическом насилии.

Житель Пярну, проживающий на Рийа-маантеэ, рассказал Pärnu Postimees, что вечером, находясь около гимназии на улице Кооли, слышал, как в сторону Папинийду мчались сразу несколько машин экстренных служб с включенными сиренами.

Представитель Департамента полиции и пограничной охраны Марге Силлаотс подтвердила, что расследование все еще находится на ранней стадии и что дополнительная информация о мотивах нападавших или травмах жертвы пока не может быть предоставлена.

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