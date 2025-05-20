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Нефтяные доходы России обвалились: в бюджете дыра, а Фонд благосостояния тает на глазах

Российский танкер.
Российский танкер. Фото: EPA / MAXIM SHIPENKOV

Доходы России от нефти и газа резко снижаются. По расчетам Reuters, в мае поступления будут на треть меньше, чем год назад. Это усугубляет дефицит бюджета и приводит к быстрому исчерпанию средств Фонда национального благосостояния, который Кремль использует для покрытия расходов.

По прогнозам, в мае нефтегазовые доходы Российской Федерации составят всего 0,52 триллиона рублей (6,48 миллиарда долларов) - это минимальный уровень с июля прошлого года. Причины падения - одновременно снижение мировых цен на нефть и укрепившийся рубль.

Налоговые поступления от продажи нефти и газа традиционно обеспечивают примерно 30% федерального бюджета России. В апреле стоимость российской нефти упала до 4562 рублей за баррель против 6965 рублей в апреле 2023-го.

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