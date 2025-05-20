Нефтяные доходы России обвалились: в бюджете дыра, а Фонд благосостояния тает на глазах

Доходы России от нефти и газа резко снижаются. По расчетам Reuters, в мае поступления будут на треть меньше, чем год назад. Это усугубляет дефицит бюджета и приводит к быстрому исчерпанию средств Фонда национального благосостояния, который Кремль использует для покрытия расходов.