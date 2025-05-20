Педиатр бьет тревогу: охват детей вакцинацией снизился до критического уровня

Как отметила Реэт Раукас в эфире Kuku Raadio, в этом году заболеваемость коклюшем растет: за этот год уже зарегистрировано более 250 случаев, тогда как за прошлый год было лишь несколько десятков.

Похожие тенденции отмечаются и по кори: случаи растут, а уровень вакцинации, которая делается в возрасте одного года, снижается.

Педиатр подчеркивает, что мнимая легкость заболевания не должна вводить в заблуждение - даже такие болезни, как свинка, чреваты осложнениями, например, могут повлиять на репродуктивное здоровье в будущем.

«Я бы не рекомендовала сознательно переносить корь - это тяжелая болезнь с серьезными осложнениями», - сказала Раукас, добавив, что разговор о рисках и последствиях заболеваний, а также об уровне их распространения необходим, но окончательное решение о вакцинации все равно остается за родителями.

Однако сегодня часто родители позволяют ребенку перенести болезнь, не думая, что это действительно может повлиять на всю его дальнейшую жизнь.

Раукас также отметила, что пример Соединенных Штатов не показателен для Эстонии: во время пандемии министр здравоохранения США открыто выступал против вакцинации, но ситуация там складывается не лучшим образом.

Если голоса противников вакцинации становятся слишком громкими, дети оказываются без защиты в ситуациях, когда она могла бы быть обеспечена с помощью вакцины.

Поэтому педиатр рекомендует родителям тщательно взвешивать долгосрочные последствия и помнить: своевременная вакцинация остается самой эффективной и безопасной мерой для защиты детей от опасных инфекций и их последствий.