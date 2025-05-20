В конце недели в Эстонии вновь похолодает

По прогнозу Агентства окружающей среды, во вторник и в последующие два дня температура воздуха местами будет достигать 20 градусов тепла или даже подниматься выше, то позже вновь похолодает.
В ночь на четверг малооблачная погода и переменная облачность. По многим регионам кратковременные дожди. Ветер восточных направлений, после полуночи юго-восточный и южный, 4-10, на побережье порывами до 15 м/с. Температура воздуха 7-11 градусов тепла. Днем переменная облачность. По многим регионам кратковременные дожди, местами грозы и сильные дожди. Ветер южных направлений, 4-10, порывами до 15 м/с, вечером уляжется. Температура воздуха 15-20, на подветренном побережье 9-14 градусов тепла.
В ночь на пятницу переменная облачность. До полуночи по многим регионам дожди, после полуночи осадки станут реже. Ветер переменных, 1-7, на островах южных направлений порывами до 10 м/с. Температура воздуха 4-9, на востоке страны до 12 градусов тепла. Днем облачно с прояснениями. По многим регионам дожди. Ветер переменных направлений, 1-7 м/с. Температура воздуха 10-16, на подветренном побережье до 9 градусов тепла.
В ночь на субботу облачно, на западе страны с прояснениями. Преимущественно на востоке страны дожди. Ветер переменных направлений, 1-7 м/с. Температура воздуха 4-9 градусов тепла. Днем облачность, на западе страны переменная облачность. По многим регионам дожди. Вечером начиная с юго-запада страны осадки прекратятся и облачность рассеется. Ветер переменных направлений, 1-7, на востоке страны северный и северо-западный, 3-9, порывами до 12 м/с. Температура воздуха 9-13, на западе страны до 15 градусов тепла.