В конце недели в Эстонии вновь похолодает

В ночь на четверг малооблачная погода и переменная облачность. По многим регионам кратковременные дожди. Ветер восточных направлений, после полуночи юго-восточный и южный, 4-10, на побережье порывами до 15 м/с. Температура воздуха 7-11 градусов тепла. Днем переменная облачность. По многим регионам кратковременные дожди, местами грозы и сильные дожди. Ветер южных направлений, 4-10, порывами до 15 м/с, вечером уляжется. Температура воздуха 15-20, на подветренном побережье 9-14 градусов тепла.

В ночь на пятницу переменная облачность. До полуночи по многим регионам дожди, после полуночи осадки станут реже. Ветер переменных, 1-7, на островах южных направлений порывами до 10 м/с. Температура воздуха 4-9, на востоке страны до 12 градусов тепла. Днем облачно с прояснениями. По многим регионам дожди. Ветер переменных направлений, 1-7 м/с. Температура воздуха 10-16, на подветренном побережье до 9 градусов тепла.